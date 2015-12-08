Вашингтон, 8 декабря, 2015, 07:23 — ИА Регнум. По данным западной разведки, в Иране 21 ноября проведён пробный запуск баллистической ракеты средней дальности. Этим фактом Иран нарушил две резолюции Совета Безопасности ООН. Такую информацию передаёт Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

ypa.ir Запуск ракеты Ghadr-110. Военно-морские учения. Иран

Уточняется, что тестовый запуск проведён возле портового города Чабахаре на юго-востоке Ирана. Запуск состоялся на известном ракетном полигоне недалеко от Оманского залива.

Ракета, известная как Ghadr-110, дальность 1800 — 2000 км (1200 миль), способна нести ядерный заряд. Ракета является улучшенной версией Shahab 3, и похожа на высокоточную ракету, испытанную Ираном 10 октября.

Канал приводит комментарий посла США В ООН Саманты Пауэр. «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавним запуском баллистической ракеты в Иране», — сказала Пауэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2015 года министр обороны Исламской республики Иран Хосейн Дехган сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты большого радиуса действия «Эмад».

Читайте подробнее: В Иране испытали новую баллистическую ракету