Омск, 8 декабря, 2015, 07:09 — ИА Регнум. В Омске сегодня, 8 декабря, ожидается очень сильный ветер, сильные осадки в виде дождя и снега.

Сверчков Николай Егорович. Ямская тройка, застигнутая метелью. 1881

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, штормовое предупреждение поступило в горадминистрацию 8 декабря в 08:04 по местному времени. По информации Обь-Иртышского УГМС, сегодня в течение дня ожидается очень сильный ветер с порывами до 20−25 м/с, осадки разной интенсивности в виде снега и дождя, метель, гололедные явления, снежные заносы.

В управлении единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности горожанам порекомендовали быть предельно внимательными и осторожными, по возможности ограничить передвижения по городу на личном транспорте.

В департаменте городского хозяйства напомнили, что к уборке закрепленных территорий после завершения снегопада должны приступить не только муниципальные службы, но и собственники, арендаторы зданий и сооружений, управляющие компании. На приведение прилегающих тротуаров, пешеходных дорожек, проездов и так далее им отводится не более суток с момента окончания соответствующего погодного явления, уточнили в мэрии.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, синоптики Обь-Иртышского УГМС 7 декабря предупредили омичей об ожидаемой плохой погоде. Также, по данным синоптиков, 9 декабря в Омске и Омской области неблагоприятная погода сохранится.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский, в свою очередь, отчитался о готовности к изменениям погоды. Он заверил, что последствия снегопада в этот раз ликвидируют в кратчайшие сроки.

Напомним также, в Омске в третьей декаде октября выпало рекордное количество снега, в городе образовались многокилометровые пробки. По мнению губернатора Виктора Назарова, городские службы были не готовы к такому снегопаду.

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