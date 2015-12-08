Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2015, 06:51 — ИА Регнум. На Камчатке управление ФАС возбудило дело по факту нарушения закона о защите конкуренции по высоким ценам на бензин после того, как выяснилось, что главный поставщик топлива на полуостров — компания «ННК — Камчатнефтепродукт», покупал его по повышенным ценам у фирмы, с которой состоял в одной группе компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, стоимость бензина на Камчатке сейчас одна из самых высоких в стране. В частности, Аи-92 на АЗС стоит 43 рубля, Аи-95 — 39 рублей 60 копеек. В последний раз цены повышались в ноябре. Ранее губернатор Камчатки Владимир Илюхин обращался в УФАС и прокуратуру с просьбой проверить обоснованность роста цен на нефтепродукты.

«Камчатнефтепродукт» поэтапно повышал розничные цены на бензин с марта по ноябрь этого года. При каждом очередном повышении свои действия в этой фирме обосновывали тем, что выросла стоимость топлива у поставщика нефтепродуктов — АО «Независимая нефтегазовая компания» (АО «ННК») (г. Москва). Специалисты ФАС действительно нашли подтверждение этой информации, но позже выяснилось, что обе компании входят в одну группу, «которая занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации нефтепродуктов в географических границах Камчатского края, имеет возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на данном товарном рынке».

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При этом группа лиц АО «ННК» охватывает все виды профильной деятельности, от поиска, разведки и разработки месторождений, добычи нефти, ее переработки и до сбыта произведенных нефтепродуктов как оптом, так и в розницу конечному потребителю, в том числе через сеть АЗС, принадлежащую хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц с АО «ННК».

Как отметили в УФАС, АО «ННК», повышая оптовые цены на бензин для АО «ННК-КНП», каких-либо документов в обоснование заявленных обстоятельств не представило. «Затраты, включенные в расчет обоснования изменения оптовой цены, поставщик документально не подтвердил, не обосновал их экономическую и производственную необходимость и, более того, разумный характер их размера», — уверенны антимонопольщики.

Таким образом, розничные цены, установленные группой лиц в части входящих в нее АО «ННК» и АО «ННК-КНП» в марте — ноябре на автозаправочных станциях Камчатки, как говорят в УФАС, имеют признаки монопольно-высокой цены.