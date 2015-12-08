Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2015, 04:59 — ИА Регнум. В ходе расследования стрельбы в американском городе Сан-Бернардино установлено, что на банковский счёт одного из участников нападения Саида Ризуана Фарука за две недели до теракта поступило $28,5 тысяч, передаёт телеканал Fox News.

feetgroup.ru Золотые монеты.

Следствия в настоящее время устанавливает, кто перевёл деньги на счёт боевика. Известно, что Фарук произвёл несколько операций с полученными деньгами, в том числе $15 тысяч он перевёл на счёт своей матери, а $10 тысяч обналичил.

Напомним, ранее стало известно, что следователи в ходе осмотра дома супругов, устроивших стрельбу в Сан-Бернардино, обнаружили заготовки для 19 самодельных бомб. Кроме этого, установлено, что перед совершением нападения Саид Ризуан Фарук и Ташфин Малик в течение продолжительного времени тренировались в стрельбе по мишеням.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря вооружённые люди ворвалась в конференц-зал центра для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и открыли огонь по посетителям. Жертвами стрельбы стали 14 человек, ещё 17 человек получили ранения. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.