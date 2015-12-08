Москва, 8 декабря, 2015, 04:42 — ИА Регнум. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский вызван на допрос в Следственный комитет России в качестве обвиняемого по уголовному делу. Об этом сам Ходорковский сообщил 8 декабря в своём микроблоге в Twitter.

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«Отцу сегодня притащили. Как будто мой адрес не знают. Сообщаю: Hanover sq. 16. Унылая попытка смены темы обсуждения», — написал экс-глава нефтяного концерна, разместив при этом снимок повестки.

Из опубликованного Ходорковским документа следует, что он должен явиться на допрос в Следственный комитет утром 11 декабря в качестве обвиняемого по уголовному делу № 18/35−03. Какие именно обвинения ему предъявлены, не уточняется.

Между тем агентство РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщает, что дело № 18/35−03 — это дело об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

О том, что новое обвинение Ходорковскому предъявлено в рамках «дела Пичугина», сообщает также координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, Следственный комитет возобновил расследование убийства мэра Нефтеюганска в конце июня этого года. Как сообщил тогда официальный представитель ведомства Владимир Маркин, «по появившейся в распоряжении СК оперативной информации, в роли заказчика этого убийства и ряда других особо тяжких преступлений мог выступать непосредственно руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский».

Владимир Петухов был расстрелян 26 июня 1998 года. Виновным в организации убийства градоначальника был признан бывший сотрудник службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин.