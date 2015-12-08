Вашингтон, 8 декабря, 2015, 03:55 — ИА Регнум. В Белом доме США прокомментировали последние резонансные высказывания претендента на президентский пост от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа, вызвавшие волну негодования и критики в адрес политика.

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Заместитель советника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс заявил, что высказывания Дональда Трампа «полностью противоречат американским ценностям», и напомнил, что Конституцией США гарантирована свобода вероисповедания, передаёт агентство Reuters.

Кроме того, Родс отметил, что нелицеприятные высказывания претендента на президентское кресло в адрес мусульман идут вразрез с интересами национальной безопасности, так как, по его словам, террористическая группировка «Исламское государство» пытается заставить США бороться с исламом.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 7 декабря призвал закрыть въезд в Соединённые Штаты для мусульман. В заявлении, которое распространила пресс-служба политика, утверждалось со ссылкой на результаты неких опросов, что «значительная часть» мусульманского населения США «испытывает ненависть к американцам».

При этом половина опрошенных, как было заявлено, уверены, что мусульмане в США должны жить по законам шариата. Всё это, по мнению Дональда Трампа, создаёт потенциальную угрозу новых террористических атак в стране.

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