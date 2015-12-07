Санкт-Петербург, 8 декабря, 2015, 02:59 — ИА Регнум. Возгорание на Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге полностью ликвидировано. Об этом 8 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании ОАО «ТГК-1».

tgc1.ru Василеостровская ТЭЦ

«На настоящий момент пожар ликвидирован. Энергоснабжение потребителей не прекращалось», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на ТЭЦ после пожара работает специальная комиссия ТГК-1 по чрезвычайно ситуации. Создан штаб, в работе которого принимают участие руководители администрации района, профильного комитета и ТГК-1.

На теплоэнергоцентрали начаты ремонтные и восстановительные работы.

Как передавало ИА REGNUM, сильный пожар вспыхнул вечером в понедельник, 7 декабря, в производственном здании Василеостровской ТЭЦ на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, произошло возгорание масла под четвёртой турбиной в машинном зале. К борьбе с огнём было привлечено более ста человек.

Василеостровская ТЭЦ работает на газе и обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Василеостровского района Санкт-Петербурга, всего свыше 200 тысяч человек.