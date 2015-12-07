Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2015, 02:47 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН обсудит на закрытом заседании вопрос несанкционированного присутствия турецких военнослужащих на территории Ирака. Информацию об этом распространил ряд СМИ со ссылкой на разные источники.

Сообщается, что обсуждение ситуации с вводом турецких войск в Ирак инициировали представители России. При этом одни источники информируют, что данный вопрос будет обсуждаться в числе ряда прочих, тогда как, по другим сведениям, закрытое заседание созвано специально для обсуждения действий Турции и реакции на них официального Багдада.

Напомним, ранее стало известно, что Турция отказалась отводить по требованию иракских властей 130 своих военнослужащих и танки, переброшенные в конце минувшей недели на север Ирака, в район города Мосул.

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади напомнил, что у Турции осталось 24 часа на то, чтобы вывести своих военных. В случае неисполнения требования, Багдад готов прибегнуть к любым возможным мерам, в том числе обратиться в Совет безопасности ООН, заявил он.

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