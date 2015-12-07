Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2015, 02:27 — ИА Регнум. В доме супругов, застреливших 14 человек в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, в ходе осмотра были обнаружены заготовки для 19 самодельных бомб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощника директора отделения ФБР в Лос-Анджелесе Дэвида Боуича.

Gianni Dominici Мишень

По его словам, американские следователи также установили, что перед совершением нападения супруги Саид Ризуан Фарук и Ташфин Малик в течение продолжительного времени тренировались в стрельбе по мишеням.

Представитель ФБР также сообщил, что мотивы, которые преследовали организаторы атаки, до настоящего времени не установлены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор ФБР Джеймс Ком заявил, что ведомство пока не располагает данными о том, что устроившие стрельбу в Сен-Бернардино действовали по указанию «Исламского государства»

По его словам, американские спецслужбы также не имеют сведений, которые указывали бы на причастность террористов к какой-либо более широко организованной группе или ячейке.

Напомним, 2 декабря вооружённые люди ворвалась в конференц-зал центра для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и открыли огонь по посетителям. Жертвами стрельбы стали 14 человек, ещё 17 человек получили ранения. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.