Йошкар-Ола, 8 декабря, 2015, 02:11 — ИА Регнум. «Все, что делается, делается по заказу», — заявил Павел Плотников в зале суда, где решался вопрос об избрании меры пресечения для бывшего главы администрации Йошкар-Олы. Экс-мэр заключен под стражу на два месяца согласно решению Горсуда, сообщается в программе «Вести. Дежурная часть».

Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя». реж Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме»

Напомним, в отношении Павла Плотникова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в июне 2014 года Плотников получил от предпринимателя взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

В свою очередь глава Марий Эл Леонид Маркелов, комментируя ситуацию о задержании экс-главы администрации, заявил: «Мы ошиблись с принятием решения о назначении главы исполнительной власти города». Он отметил, «что святые только на образах и на небесах, мы — живые люди — ошибаемся».

Отмечается, что по одному из ранее заведенных уголовных дел Плотников обвинялся в незаконной передаче городских дорог в управление муниципальному предприятию, а городской бюджет продолжал субсидировать их содержание. Год назад подряд на ремонт одной из улиц Йошкар-Олы выиграла чебоксарская компания, однако, сняв верхний слой асфальта, подрядчики «исчезли вместе с деньгами». Один из жителей столицы Марий Эл, пробив два колеса при проезде данной улицы, заметил, что все дороги города в таком состоянии — требуют ремонта. «В хорошем состоянии только улицы, по которым ездит сам мэр и губернатор», — поясняет местный житель.

Кроме того, по одной из версий, озвученных в программе, квартиру за 4 млн рублей подарил Плотникову бывший партнер, а также предполагаемый заказчик несостоявшегося убийства мэра, который был задержан весной текущего года.

Отметим, что в выходные в Марий Эл состоялся митинг, организованный региональным отделением КПРФ, сообщается на странице партии в одной из социальных сетей. В рамках мероприятия участники высказывались против ухудшения социально-экономического положения населения, против роста безработицы, коррупции в органах власти, в поддержку дальнобойщиков. Также в ходе мероприятия участники сошлись во мнениях, что ситуация с отставкой и дальнейшим задержанием бывшего главы администрации Павла Плотникова сыграла роль «громоотвода» для главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября 2015 года в администрацию Йошкар-Олы прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета, которые проводили гласные оперативно-следственные действия. В администрации Йошкар-Олы посчитали проведение обысков способом давления на градоначальника.

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16 ноября Плотников выступил на внеочередной сессии Горсобрания депутатов Йошкар-Олы и попросил о поддержке. После его выступления депутаты направили открытое обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку МВД Марий Эл в связи с обысками, прошедшими в городской администрации.

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Однако в дальнейшем председатель Собрания депутатов Александр Принцев заявил, что решению депутатов не предшествовало обсуждение проблемы. Информированность депутатов Горсобрания являлась недостаточной, поэтому решение принималось «на эмоциях». 20 ноября региональный политсовет «Единой России» в Марий Эл принял решение об исключении главы администрации Йошкар-Олы Павла Плотникова из рядов партии по инициативе единороссов Горсобрания Йошкар-Олы.

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25 ноября депутаты городского собрания Йошкар-Олы на XVIII сессии уволили мэра столицы Марий Эл Павла Плотникова с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основанием для решения депутатов послужило представление прокурора республики «Об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе». Пытаясь противостоять происходящим событиям, Плотников обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, которое было опубликовано на портале городской администрации Йошкар-Олы. Однако после появления информации о снятии Плотникова с должности текст был удален с сайта.

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На прошлой неделе стремительно развивающиеся события вокруг личности бывшего главы администрации Йошкар-Олы в интервью местному телеканалу прокомментировал глава Марий Эл Леонид Маркелов. Он признался, что его «подставили» с Павлом Плотниковым, подробно остановился на деятельности «этого паренька», который «ухитрился так развить свою бурную деятельность, что приходится краснеть».

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4 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Плотникова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.