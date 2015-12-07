Москва, 8 декабря, 2015, 02:05 — ИА Регнум. Руководитель пресс-службы Следственного комитета России Владимир Маркин прокомментировал цитатой из кинофильма «Белое солнце пустыни» заявление вице-президента США Джозефа Байдена о том, что он общается с украинским президентом Петром Порошенко больше, чем с собственной женой.

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«Главный итог визита Байдена на Украину: «Господин назначил меня любимой женой!», — написал Маркин в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, Жжозеф Байден 7 декабря прибыл уже с пятым по счёту визитом на украинскую землю. В Киеве Байден сообщил, что США выделяют Украине $190 млн финансовой помощи на проведение реформ. Визит Байдена продлится два дня, 8 декабря он должен выступить в Верховной раде Украины.

Отметим, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, у Байдена появились существенные экономические интересы в этой стране. В частности, стало известно, что сын вице-президента Хантер Байден в апреле 2014 года вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая владеет лицензиями на разработку месторождений, расположенных в Карпатском, Днепровско-Донецком и Азово-Кубанском нефтегазоносных бассейнах.

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