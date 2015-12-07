Вашингтон, 8 декабря, 2015, 01:54 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп призвал закрыть въезд в Соединённые Штаты для мусульман, передаёт агентство Reuters.

Дверь

В заявлении, распространённом 7 декабря пресс-службой политика, утверждается со ссылкой на результаты неких опросов, что «значительная часть» мусульманского населения США «испытывает ненависть к американцам». При этом половина опрошенных, как сообщается, уверены, что мусульмане в США должны жить по законам шариата. Всё это, по мнению Дональда Трампа, создаёт потенциальную угрозу новых террористических атак в стране.

Как передавало ИА REGNUM, нелицеприятные высказывания претендента на президентский пост в адрес мусульман, прозвучавшие после террористических атак в Париже, уже серьёзно ударили по его рейтингу.

Согласно результатам опроса, проведённого в конце ноября международным институтом маркетинговых и социологических исследований Ipsos, рейтинг Дональда Трампа буквально за пять дней снизился с прежних 43% до 31%.

Напомним, что в середине ноября политик заявил о необходимости создания базы данных мусульман, проживающих на территории Соединённых Штатов, а затем обвинил арабское население штата Нью-Джерси в том, что «тысячи людей» там якобы «аплодировали» терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Ранее миллиардер вызвал негодование у американских мусульман, сообщив, что одобряет идею закрытия мечетей на территории страны.

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