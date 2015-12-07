Санкт-Петербург, 8 декабря, 2015, 01:32 — ИА Регнум. Пожар на Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге не отразился на энергоснабжении потребителей. Об этом сообщает «Русская служба новостей» со ссылкой на представителей предприятия.

imm.spb.ru Василеостровская ТЕЦ в Санкт-Петербурге

Уточняется, что одну из четырёх турбин ТЭЦ, находящуюся ближе всего к очагу возгорания, пришлось отключить, но оставшиеся три турбины обеспечивают город теплом и электричеством в полном объёме.

Ранее, напомним, в «Ленэнерго» предупредили о возможных кратковременных перебоях с электричеством в Василеостровском и Петроградском районах города во время переключения с одного источника на другой.

Тем временем, в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, что ранг пожара, которому ранее был присвоен четвёртый номер, в настоящее время понижен до первого номера. Открытое горение ликвидировано.

С территории предприятия было эвакуировано 25 человек. По сведениям МЧС, погибших или пострадавших в результате пожара нет.

Как передавало ИА REGNUM, сильный пожар вспыхнул вечером в понедельник, 7 декабря, в производственном здании Василеостровской ТЭЦ на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге. По последним данным, произошло возгорание масла под четвёртой турбиной в машинном зале. К борьбе с огнём привлечено более ста человек. Для установления причин возгорания создана специальная комиссия.

Василеостровская ТЭЦ работает на газе и обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Василеостровского района Санкт-Петербурга, всего свыше 200 тысяч человек.