Казань, 8 декабря, 2015, 01:21 — ИА Регнум. Российско-малазийский консорциум завершил разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по созданию в Татарстане исламского банка или исламских банковских подразделений на базе действующих кредитных организаций на территории России. ТЭО было представлено премьер министру республики Ильдару Халикову, сообщает пресс-служба регионального правительства.

islamic-finance.ru

Работу над ТЭО в течение 9 месяцев вели специалисты российско-малазийского консорциума, в состав которого входят подразделение Центрального Банка Малайзии по развитию исламских финансов IBFIM, ведущий университет Малайзии Unirazak и Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund).

Халиков напомнил, что Татарстан стал пилотным регионом для создания исламского банка и использования инструментов исламского банкинга. Он отметил, что республика по сравнению с другими регионами страны продвинулась вперед в развитии исламских финансов: в Казани ежегодно проходят два знаковых мероприятия, на которых обсуждаются вопросы внедрения и использования исламских финансовых инструментов — конференция Kazan Sukuk Conference и международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit.

Представители российско-малазийского консорциума во главе с президентом университета Unirazak — профессором Мд. Забид Хаджи Абдул Рашидом представили краткий отчет по итогам исследования рынка в Республике Татарстан. По их мнению, Татарстан является идеальной площадкой для создания некоего «исламского окна». Было отмечено, что сегодня инструменты исламского финансирования работают в таких странах, как Япония, Великобритания, Люксембург — без внесения изменений в действующее в этих странах законодательство.

Ильдар Халиков в ходе встречи отметил, что ранее Татарстан и Сбербанк России подписали соглашение о сотрудничестве в области исламского финансирования. Ожидается, что 8 декабря в Москве на одной из площадок Сбербанка пройдет круглый стол по обсуждению результатов данного ТЭО.

Читайте также: Исламский банкинг набирает популярность в России