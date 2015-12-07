Йошкар-Ола, 8 декабря, 2015, 00:52 — ИА Регнум. Показатель инфляции в Марий Эл с начала года составил 11,8%. Только в ноябре индекс потребительских цен на все товары и платные услуги увеличился на 0,6%, сообщили ИА REGNUM в республиканском органе Федеральной службы государственной статистики.

В ноябре максимальный темп роста цен наблюдается в группе алкогольных напитков — они подорожали на 1%. С начала года наиболее заметно увеличился индекс потребительских цен на продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 14%.

За прошедший месяц наименее значительно изменились цены на платные услуги — на 0,1%. По сравнению с показателями на начало года, темп роста цен на платные услуги самый низкий среди наблюдаемых групп — 7,9%.

Лидерами роста цен в ноябре на территории республики стали свежие огурцы и помидоры, они подорожали на 41% и 33% соответственно. На 16% увеличилась стоимость капусты свежей белокочанной при расчете за кг, на 15% — сухофруктов. Сельдь соленая подорожала в течение месяца на 7%, рыба живая и мороженная — на 6,6%.

Кроме того, цена ряда продовольственных товаров увеличилась на 1−4%: мясных полуфабрикатов, копченостей из мяса, кулинарных изделий из мяса птицы, рыбного филе, соленых и копченых деликатесных продуктов из рыбы, масла сливочного и подсолнечного, молока цельного питьевого 2,5 — 3,2% жирности, сухих молочных смесей для детского питания, консервов овощных для детского питания и консервов томатных, куриных яиц, карамели, шоколадных конфетх, печенье, кофе натурального в зернах и молотого, черного чая байхового, хлеба и булочных изделий из муки высшего, первого и второго сортов, манной крупы, овсяных хлопьев «Геркулес», а также яблок, винограда и орехов.

В группе непродовольственных товаров на 4−7% подорожала зимняя одежда и обувь для детей, женщин и мужчин. На 3−5% подорожали товары в группе бытовой техники — микроволновая печь, телевизор цветного изображения, миксер, блендер, электроутюг с парогенератором, а также энергосберегающие лампочки. В группе товаров для школьников на 3−4% подорожали шариковая ручка и набор фломастеров.

В группе лекарственных средств на 1−3% подорожали лекарства отечественного производства — аспирин, анальгин и корвалол, а также бинт.

Кроме того, более чем на 6% в ноябре на территории Марий Эл увеличилась абонентская плата для пользователей мобильного интернета. На 10% подорожало газовое моторное топливо при расчете за литр и на 2% — дизельное топливо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по прогнозам Центробанка, к концу года инфляция составит 12−13%. Инфляция снижается, поскольку факторы ее роста в 2015 году представляли собой «мощные одноразовые шоки» — снижение цен на нефть и последовавшее ослаблению курса рубля. В то же время эксперты считают прогноз регулятора излишне оптимистичным. «Полагаю, что по итогам года инфляция все же превысит 14% на фоне роста цен на продовольствие и ослабления рубля в четвертом квартале. Для снижения инфляции необходимо, чтобы снижалась ключевая ставка и укреплялся рубль, а это возможно только на фоне роста цены на нефть, что позволило бы уменьшить дефицит бюджета и положительно повлияло бы на объем международных резервов», — полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

При этом реальные располагаемые доходы населения в январе — октябре 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизились на 3,5%, реальная начисленная среднемесячная заработанная плата снизилась на 9,3%.