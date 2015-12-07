Анкара, 8 декабря, 2015, 00:45 — ИА Регнум. Власти Турции, вопреки заявлениям высокопоставленных лиц в Анкаре, приняли решение не выводить своих военнослужащих с территории Ирака, как того потребовал официальный Багдад, заявил журналистам в Стамбуле неназванный представитель правительства Турции.

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Отметим, что ранее 7 декабря сообщалось, что премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заверил премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади в готовности вывести свои войска. При этом было заявлено, что Турция приостановила переброску военнослужащих после протеста Багдада.

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре заявил об уважении к территориальной целостности Ирака, а также подчеркнул, что переброска солдат была осуществлена в целях борьбы против «Исламского государства», что, по его мнению, должно «совпадать с интересами Багдада».

Тем временем премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, как сообщает его пресс-служба, напомнил, что у Турции осталось 24 часа на то, чтобы вывести своих военнослужащих. В случае неисполнения требования, Багдад готов прибегнуть к любым возможным мерам, в том числе обратиться в Совет Безопасности ООН, заявил аль-Абади.

Напомним, 4 декабря турецкие власти перебросили 130 военнослужащих и порядка 25 танков в район города Мосула на севере Ирака. Как заявили в Анкаре, турецкие военные инструкторы были направлены в регион в рамках программы по подготовке бойцов курдского ополчения «пешмерга».

Чуть позднее в Вашингтоне заявили, что проинформированы о переброске турецких солдат, однако решение об этом было принято Анкарой самостоятельно и не является частью действий коалиции, возглавляемой США.

5 декабря власти Ирака потребовали немедленного вывода с территории страны турецких военнослужащих, переброшенных в регион Башика. В пресс-центре премьер-министра Хайдера аль-Абади заявили, что Багдад расценивает действия Анкары как нарушение своего суверенитета. На вывод военного контингента Ирак дал Турции 48 часов.