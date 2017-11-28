Вильнюс, 8 декабря, 2015, 00:32 — ИА Регнум. Апелляционный суд Литвы (АСЛ) признал виновным в ссылках бывшего следователя советского Министерства государственной безопасности (МГБ) Александра Кардановского. Проживающий в Вильнюсе 98-летний гражданин России 4 декабря был приговорен к семи годам лишения свободы, однако он освобожден от исполнения наказания из-за болезни, сообщила 7 декабря литовскому агентству BNS пресс-атташе суда.

Участники битвы за взятие Берлина

В решении суда содержится требование возместить неимущественный ущерб шести пострадавшим лицам. Ветерану предстоит выплатить в общей сложности 69 тыс. евро — трём пострадавшим он должен будет перевести по 15 тыс. евро, остальным — по 10 тыс. евро, 8 тыс. евро и 6 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2013 года Александр Кардановский «в связи с отсутствием доказательств участия в преступной деятельности» был оправдан в Каунасском окружном суде. В марте 2013 года участник Великой Отечественной войны, прошедший до Берлина, орденоносец, произнёс своё последнее слово, в котором, в частности, сказал: «Что я чувствую, будучи подсудимым в 96 лет (речь произнесена в 2013 году — прим. ИА REGNUM), участником Великой Отечественной войны, прошедшим ее от первого до последнего дня, участником битвы за взятие Берлина, награждённого орденами, 26 медалями, 2 грамотами Президиума Верховного Совета Литовской ССР, всю свою жизнь добросовестно и честно служившим своей Родине? Ничего, кроме возмущения и оскорбления. Я родился и вырос в советский период, являюсь, так сказать, продуктом своего времени, со своими взглядами и убеждениями, с которыми можно не соглашаться, но ещё раз твёрдо заявляю, что никаких преступлений за свою долгую жизнь не совершал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва требует от России выплаты многомиллиардной компенсации за так называемую «советскую оккупацию».

Напомним также, что каунасский окружной суд в ноябре 2012 года признал виновным в ссылке гражданских лиц проживающего в Вильнюсе гражданина России Михаила Табакаева. Суд наказал больного 89-летнего бывшего сотрудника советской безопасности лишением свободы на два года, обязав его с 23 до 5 часов находиться дома в Вильнюсе.

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