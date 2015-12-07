Москва, 8 декабря, 2015, 00:19 — ИА Регнум. Причиной взрыва на автобусной остановке в Москве мог стать самодельный взрывпакет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, взрывпакет был выброшен из проезжавшего мимо автомобиля или из окна многоэтажного дома. В результате взрыва три человека получили поверхностные повреждения осколками стекла.

Тем временем, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что мощность самодельного взрывного устройства составила 50 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв прогремел вечером 7 декабря на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с домом № 19 по улице Покровка в Москве, в результате чего пострадали три человека.

К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и бригады скорой помощи.