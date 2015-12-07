Казань, 8 декабря, 2015, 00:18 — ИА Регнум. Президент Татарстана Рустам Минниханов 7 декабря совершил поездку в Туркмению, визит в Катар продлится два дня, 7−8 декабря. В Ашхабаде он возложил цветы к Монументу нейтралитета, затем состоялось общение с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча прошла в формате «один на один», сообщает пресс-служба главы Татарстана.

tatarstan.ru, Михаил Фролов

Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность президенту России Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву за поддержку сотрудничества с российскими регионами и передал в их адрес теплые слова приветствия и наилучшие пожелания. Он констатировал плодотворный характер двустороннего сотрудничества, базирующегося на давних исторических связях, культурной и духовной общности двух дружественных народов и успешно развивающегося в рамках межгосударственного диалога с Россией. Говоря о торгово-экономическом партнерстве, Бердымухамедов отметил, что в этом направлении имеется солидный потенциал для увеличения товарооборота, в соответствии с двусторонними соглашениями продуктивно развивается сотрудничество в области энергетики и транспортной сфере и ряде других отраслей.

Рустам Минниханов поздравил президента Туркмении и в его лице весь туркменский народ с 20-й годовщиной обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В ходе встречи в числе приоритетных направлений сотрудничества были определены топливно-энергетический сектор, торгово-экономическая сфера, сельское хозяйство, туризм. Одной из тем встречи стало взаимодействие в гуманитарной сфере, сотрудничество между научными и учебно-образовательными центрами. Собеседники высказались за расширение традиционных связей по линии культуры. Актуальным направлением двусторонних отношений в контексте подготовки к Азиатским играм 2017 года была названа сфера спорта.

Справка:

12 декабря 1995 года на основании Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан провозглашен постоянным нейтральным государством (Резолюция «О постоянном нейтралитете Туркменистана»). Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН призывает уважать и поддерживать нейтралитет Туркмении. За ее принятие на сессии проголосовали 185 государств-членов мирового сообщества. День нейтралитета является вторым по значимости национальным праздником республики. В этот день по всей стране проходят массовые гулянья и праздничные концерты.

Во второй половине дня глава Татарстана прибыл в Доху. В аэропорту его встречал министр по делам молодежи и спорту Катара Салах бин Ганем Аль Али, затем состоялась встреча с министром экономики и торговли шейхом Ахмедом бен Джассимом бен Мохаммедом Аль Тани.

Рустам Минниханов напомнил, что последняя встреча с министром состоялась в марте этого года на полях Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. Тогда стороны обсудили наиболее перспективные направления сотрудничества Татарстана с Катаром в рамках российско-катарских отношений. «Тёплая встреча в Дубае предопределила наш визит в Катар. Уверен, что работа татарстанской делегации пройдёт конструктивно, в рамках интересов наших стран. Главная задача — активизировать контакты. Мы намерены показать тот потенциал, который есть у Республики Татарстан», — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что Катар уже знаком с промышленными мощностями Татарстана. Ранее свои грузовики в страну ближневосточного региона поставляла компания «КАМАЗ». «Сегодня данное машиностроительное предприятие выпускает большой перечень автомобилей: начиная от простых большегрузов и заканчивая базовыми автомобилями российской армии», — заметил глава Татарстана.

Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества Рустам Минниханов назвал развитие взаимодействия в области нефте — и газодобывающей промышленности и нефтепереработки, развитие совместных проектов в сфере энергетики, поставки продукции ПАО «КАМАЗ», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Казанькомпрессормаш», ПАО «Нижнекамскнефтехим» на катарский рынок, взаимодействие в сфере ИТ-технологий, а также развитие партнёрства в области сельского хозяйства.

«Мы знаем, что бизнес Катара ищет комфортные условия для вложения своих инвестиций на территории РФ. Мы предлагаем вашим деловым кругам выбрать Татарстан, как площадку для вхождения на российский рынок», — предложил Рустам Минниханов.

Также он напомнил, что именно в Дохе в июне прошлого года было принято важное решение о включении Древнего Болгара в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Рустама Минниханова, этому предшествовала огромная многолетняя работа. «То, что наши братья мусульмане поддержали нас тогда — значит очень многое», — заявил он.

Шейх Ахмед бен Джассим бен Мохаммед Аль Тани поприветствовал президента Татарстана и отметил, что Древний Болгар достоен внесения в список Всемирного наследия. Он выразил желание лично посетить это святое место.

Министр экономики и торговли Катара подчеркнул, что очень рад укреплению отношений с Татарстаном. «К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем ощутимого товарооборота. Завтрашняя встреча между нашими деловыми кругами должна положить начало крепкому долгосрочному сотрудничеству между Катаром и Татарстаном. Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы без промедления решать возникающие проблемы», — заверил министр.

В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил делегацию Катара с ответным визитом в Татарстан.

Завтра, 8 декабря, запланированы встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также с премьер-министром — министром внутренних дел Катара шейхом Абдуллой бен Насиром бен Халифой Аль Тани. Кроме того, Рустам Минниханов примет участие в работе круглого стола с участием руководства Катарского управления инвестиций, Торгово-промышленной палаты Катара и катарских деловых кругов. Также в программе визита — встреча с руководством Катарского фонда образования, науки и общественного развития «Qatar Foundation».

Справка:

По итогам 9 месяцев 2015 г. двусторонний внешнеторговый оборот между Республикой Татарстан и Катаром составил 602 тыс. долл. США, в том числе экспорт — 23 тыс. долл. США, импорт — 579 тыс. долл. США. Татарстан экспортирует в Катар оборудование, механические устройства и электрические машины. Статья импорта представлена органическими химическими соединениями и изделиями из пластмассы.