Москва, 8 декабря, 2015, 03:23 — ИА Регнум. Гильдия актеров кино России отметила свой 27-й день рождения. 7 Декабря в Москве в Большом зале Дома кино прошёл праздничный вечер, где Гильдию актёров поздравили организаторы и гости мероприятия. Артистам были вручены награды, прозвучали любимые песни, состоялась премьера концертной программы «Охота на импресарио» актрисы театра и кино Ольги Будиной и её группы «Цвет граната».

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков на вручении наград Гильдии актеров кино России

Вечер открылся песней Николая Романова и Тимофея Федотова на стихи Юрия Левитанского «Жизнь моя — кинематограф…». Под знаменитыми строчками мог бы подписаться каждый сидящий в зале. Сегодня здесь собрались те, кто без преувеличения отдал всего себя искусству кино. На первых рядах Большого зала Дома кино — Людмила Чурсина, Ирина Мирошниченко, Татьяна Конюхова, Валерий Баринов и многие другие российские актёры.

Перед началом церемонии об истории основания Гильдии актёров, Международном Фестивале «Созвездие» и планах на будущий год корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный продюсер «Созвездия», актёр Юрий Батурин: «Сегодня нам исполняется 27 лет. В 1988 году группа актёров кино, тогда ещё советского, организовала Кинофестиваль «Созвездие» и целью давать оценку художественным произведениям, которые выходили на экран. В жюри Фестиваля — сами актёры. Смысл «Созвездия» в том, что работе актёров и режиссёров дают оценку их же коллеги и товарищи, что для многих является особенно дорогим, поскольку это поощрение от самых близких людей, тех кто подчас находится рядом с тобой на съёмочной площадке. Здесь нет людей со стороны».

По словам Батурина, помимо организации Фестиваля «Созвездие», Гильдия актёров ведёт гуманитарную работу, поддерживая пожилых актёров, тех, кто уже не снимается в фильмах и нуждается в помощи, занимается вопросами лечения, отдыха, оказания иной помощи. Что называется, «Бегаем по властным коридорам и выбиваем преференции для нашей актёрской интеллигенции», — комментирует продюсер «Созвездия».

Программу Фестиваля будущего года, который объявлен в России Годом кино, Батурин не озвучил: «Кандидаты уже есть, но окончательно участники пока не определены. Как правило перед непосредственным началом «Созвездия» в список попадают новые, только что домонтированные, доозвученные, что называется, самые горячие премьеры», — однако отметил, что у Гильдии актёров на грядущий 2016-й намечаются большие планы: «Мы ведём переговоры о том, чтобы Кинофестиваль 2016 года в третий раз был проведён в Орле. Об этом уже есть устная договорённость с губернатором города Вадимом Потомским. За два года работы у нас сложились хорошие отношения с Орловской областью, с прокатчиками и кинотеатрами города. Фильмы Фестиваля всегда транслируются на киноплощадках в Орле бесплатно. Программа нынешнего года целиком была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, зрители встретили её очень позитивно. Был такой ажиотаж, что в кинотеатрах люди сидели на приставных стульях, дети сидели на полу перед самым экраном… «Созвездие-2016» обещает быть не менее интересным».

К 27-му Дню рождения Гильдии актёров была приурочена торжественная церемония награждения лауреатов «Созвездия — 2015». Она началась с видеоприветствия Президента Гильдии Сергея Никоненко. Пожелав участникам дальнейших побед и здоровья, Никоненко также отметил, что Гильдия кино является поистине дружным коллективом и настоящей семьёй, а «все трудности и невзгоды на общем творческом пути, как известно, легко преодолимы, если оставаться друзьями».

Главной наградой Фестиваля традиционно стала Премия «За выдающийся вклад в профессию». За 26 лет существования «Созвездия» Премии были удостоены 42 актёра СССР и России, среди которых Нонна Мордюкова, Иннокентий Смоктуновский, Людмила Гурченко, Михаил Ульянов и многие другие.

Сегодня председатель попечительного совета Союза кинематографистов Ирина Мирошниченко вручила почётную награду народному артисту России Никите Михалкову. В своём приветственном слове Михалков отметил важность актёра для мира кинематографа: «Самое главное, самое ценное, что есть в кино, что нужно хранить — это актёр. Ничего выше нет. Режиссёры на съёмках тратят плёнку, а актёры тратят себя…».

Награду «Свеча вдохновения» XXII Международного фестиваля получили:

Инна Чурикова за «Лучшую женскую роль»;

за «Лучшую женскую роль»; Андрей Мерзликин за «Лучшую мужскую роль»;

за «Лучшую мужскую роль»; Александр Коршунов за «Лучшую мужскую роль второго плана»;

за «Лучшую мужскую роль второго плана»; Ирина Рахманова за «Лучший женский эпизод».

Особая награда Гильдии каскадеров за исполнение трюков в кино досталась актёру Максиму Матвееву. Также второй раз в истории Фестиваля был вручен Приз «Доброе сердце» за бескорыстную помощь актерам старшего поколения и тяжелобольным детям. В нынешнем году приза был удостоен Гоша Куценко.

На церемонии награждения свои приветственные и поздравительные слова Гильдии также высказали ведущие вечера, актёры Елена Захарова и Олег Масленников-Войтов, студенты ВГИКа, генеральный продюсер Фестиваля «Созвездие» Юрий Батурин. Письма с пожеланиями от администрации Ростовской области зачитала официальный представитель «Созвездия» в Орле Мария Коробкова. Вечер завершился концертной программы «Охота на импресарио» актрисы театра и кино Ольги Будиной.