Вашингтон, 7 декабря, 2015, 23:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что американские ВВС не наносили авиаудары по позициям сирийской армии в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Об этом представитель Госдепа заявил сегодня, 7 декабря на брифинге для журналистов.

Joel Cooper Пентагон

«Это определенно не были силы США. Мы не действовали в том районе», — сказал Кирби. Он также подчеркнул, что США не проводят операций против сирийской армии. Что касается авиаударов ВВС США, осуществленных 6 декабря, то по словам Кирби, они были нацелены на нефтяную инфраструктур террористической группировки «Исламское государство».

Напомним, сегодня в западные СМИ распространили информацию со ссылкой на источник в Пентагоне, о том, что российские Воздушно-космические силы якобы нанесли авиаудары по позициям сирийской правительственной армии в районе Дейр-эз-Зора.

Кирби эту информацию опроверг и посоветовал журналистам обращаться в Пентагон за информацией о ходе военной операции в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Сирийской Арабской республики сегодня заявил, что четыре боевых самолет американской коалиции, которая действует без согласования с Дамаском, в воскресенье вечером, 6 декабря, выпустили девять ракет по объекту в Дейр-эз-Зоре. Жертвами авиаударов стали три человека, 13 получили ранения.

Сегодня сирийское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста генсеку и в СБ ООН в связи с этим ударом.