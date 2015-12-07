Москва, 7 декабря, 2015, 23:16 — ИА Регнум. В Москве на остановке общественного транспорта прогремел взрыв. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скриншот: Twitter @unkn0wnerror

Сообщается, то взрыв прогремел на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с домом № 19 по улице Покровка.

На место выехала следственно-оперативная группа. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и спасатели.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Информация уточняется.