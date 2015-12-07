Уфа, 7 декабря, 2015, 23:08 — ИА Регнум. 30 ноября СМИ сообщили о судебном решения о взыскании с чиновника 2,8 млн рублей неподтвержденных доходов. Расходы мужа главного специалиста муниципалитета Стерлитамакского района не соответствовали их доходам, во время прокурорской проверки служащая не представила доказательств приобретения мужем грузовика стоимостью 2,8 млн рублей на законные доходы. Кроме того, после начала проверки дорогостоящий автомобиль был продан. В связи с этим прокуратура республики обратилась в суд с заявлением о взыскании с супругов стоимости транспортного средства в доход государства.

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В этот же день ресурс «Ufa1» писал о том, что Муртаза Рахимов и Владимир Спиваков бесплатно получат проездные для поездок на общественном транспорте по Уфе. Для бывшего главы Башкирии, артистов, писателей и депутатов в горсовете купят единые социальные проездные билеты. На эти цели из бюджета города выделят 52 тыс. 800 рублей. Соответствующее решение приняли депутаты Горсовета Уфы.

Ряд СМИ 30 ноября сообщил, что на сайте прокуратуры республики желающие могут познакомиться со списком аптек, торгующих с нарушениями в ценообразовании и правилах хранения лекарств. Например, в Стерлитамаке и Абзелиловском районе, лекарства реализовывались без необходимой лицензии, а в Деме выявлены нарушения при хранении лекарств.

1 декабря СМИ затронули тему российско-турецких отношений. Ряд башкирских исполнителей не поедет в Турцию на вокальный конкурс «Тюрквижн», который откроется 15 декабря в Стамбуле. Приводились данные о внешнеторговом обороте между Турцией и Башкирией, он составляет 6% от общего товарообмена. По данным Торгово-промышленной палаты республики, за 9 месяцев этого года он составил 350 млн долларов. Турция — на пятой позиции среди зарубежных стран-партнеров. Экономические отношения Башкирии и Турции строились в основном на экспорте сырья.

«МедиаКорСеть» в этот день сообщила, что «Турецкие авиалинии» сократили частоту рейсов из Уфы. В декабре самолеты флагманского османского перевозчика из Стамбула в столицу Башкирии и обратно будут летать три раза в неделю, а не четыре, как было заявлено ранее. При этом в самой авиакомпании не связывают сокращение частоты полетов со специальными мерами, принятыми Российской Федерацией в ответ на турецкую атаку в небе над Сирией на бомбардировщик Су-24. Это же издание рассказало, что один из крупнейших туроператоров России призвал участников туристического бизнеса отказаться от услуг компаний на рынке путешествий, «имеющих турецкое происхождение». Эти компании предлагают по демпинговым ценам турпакеты с чартерными вылетами из Башкирии в Индию, Вьетнам и Таиланд, также с регулярным перелетом из Уфы в ОАЭ.

Ресурс «Рroufu» 1 декабря поведал, что одна из башкирских писательниц разместила в соцсетях пост, в котором заявила: «Я никому не дам ее предать — мою Турцию». Писательница призвала уфимцев и других жителей республики «перестать вслед за политиканами бросать камни в эту чудесную страну». В флешмобе она попросила уфимцев прислать фотографии простых турецких людей. Турция для автора поста прежде всего — это вторая родина Ахмета Валидова.

2 декабря ИА «Стерлеград» сообщило, что в Башкирии разыскиваются 15 дезертиров, ушедших в «самоволку». По факту самовольного оставления военной части в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Беглецам предлагается прекратить скрываться и явиться в военную часть.

«Московский Комсомолец Уфа» остановился на создании в Башкирии межрелигиозного совета традиционных конфессий. По мнению главы региона Рустэма Хамитова, главная задача, которая стоит сегодня перед духовными и политическими лидерами, — «укрепить открытым государственно-конфессиональным диалогом согласие и нравственные основы общественной жизни, социальную стабильность в республике». По оценке председателя Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, идея о создании межрелигиозного совета зрела давно и наконец-то оформилась окончательно. Совет станет филиалом всероссийского межрелигиозного совета, который возглавляет его святейшество патриарх Кирилл. Верховный муфтий России осудил трагедии в Сирии, Ливане, Иране, Египте и других странах.

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 2 декабря отметило, что показатель потребления водки в целом по стране в несколько раз выше, чем в Башкирии. Причина разницы в цифрах — не в трезвости жителей Башкирии, а в наплыве суррогата, который не попадает в статистику. Казахская, дагестанская водка, настойки боярышника и прочие спиртосодержащие жидкости реализуются повсеместно. Особый размах нелегальная торговля приобрела в сельских районах и в Уфе, где контролем за реализацией контрафакта не занимается ни один административный орган. При этом продажа водки в Уфе в 2015 году снизилась на 62%, что повлекло недобор акцизов на сумму 187 млн рублей. В столицах соседних регионов тоже отмечено падение, но оно не превышает 5−8%. Общий объём реализованного в РБ нелегального алкоголя составил 1,6 млн декалитров, а это означает, что казна недополучила акцизов на 1,3 млрд рублей.

«Business FM Уфа» в этот день писал, что по данным Центра занятости населения Уфы, число заявленных вакансий на конец октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 13,5 тысячи. За последние три месяца сокращение количества рабочих мест в городе составляет порядка 2,5 тысячи. На уфимском рынке труда более 75% от общего числа вакансий занимают рабочие профессии. 84% рабочих мест предлагают оплату труда выше прожиточного минимума. В число наиболее востребованных вакансий вошли учителя, полицейские, ветеринарные врачи и звукооператоры.

3 декабря ряд ресурсов сообщил, что Пенсионный фонд обвинил башкирское управление Следственного комитета в неуплате страховых взносов. Управление Пенсионного фонда РФ в Советском районе Уфы направило в арбитражный суд Башкирии иск о взыскании 2,7 млн рублей задолженности с регионального управления Следственного комитета РФ. Рассмотрение иска назначено на 14 января.

«Комсомольская правда — Уфа» в этот день писала, что в Башкирии продолжаются хищения боеприпасов с бывшего военного склада в Урмане. В этом году по факту краж возбудили 24 уголовных дела. В октябре 2015 года четверо иглинцев проникли на склады и набрали там металлолома на 14 тыс. рублей. Но далеко уйти с ворованным цветметом у них не получилось — мужчин поймали недалеко от села. Напомним, что в мае 2011 года на этом складе случился пожар, из-за чего стали взрываться снаряды. Часть неразорвавшихся снарядов все еще подлежат утилизации и ждут своего часа на складах.

Ряд СМИ 3 декабря сообщил, в Башкирии разразились споры вокруг налоговых льгот для производителей пива. Депутат Госсобрания Башкирии Эдуард Мустафин заподозрил наличие в республике «пивного лобби». Речь о том, чтобы предоставить налоговые преференции компаниям, производящим пиво в объёме не менее 10 млн декалитров в год.

Эдуард Мустафин отмечает, что данная льгота скорее всего будет распространяться только на два крупных производителя, турецкого и голландского, имеющих в структуре собственности иностранный капитал. «Как такая идея вписывается в то, что законодательное собрание республики одной «рукой» запрещает продажу слабых энергетиков, а другой «рукой» устанавливает налоговые льготы для предприятий, производящих пиво?» — вопрошает Мустафин.

4 декабря ИА «Башинформ» сообщило, что с 23 по 30 ноября на 2,6% подорожали куриные яйца (средняя цена за десяток составила 56,55 рубля), на 2,5% — картофель (17,16 руб. за кг), на 1,3% — белокочанная капуста (19,93 рубля за кг). Незначительно выросли цены на мясо кур (122,05 рубля за кг), хлеб (41,01 рубля за кг) и муку (30,16 рубля за кг). На 3% подешевел сахарный песок (47,59 рубля за кг), на 0,7% — пшено (31,31 рубля), черный байховый чай (629,09 рубля) и яблоки (73,91 рубля).

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день отметил, что в Башкирии захват бизнеса в области ЖКХ сопровождается регистрацией фирм-двойников. В сфере управления многоквартирными домами в Башкирии участились случаи захвата бизнеса, одним из распространенных инструментов становится регистрация компаний, владельцам которых удается изготовить протоколы собственников жилья с согласием на смену управляющей компании. В результате таким образом в ряде районов Уфы сменились организации, обслуживающие домофоны.

Рядом СМИ 4 декабря подведены итоги сельскохозяйственного года за 11 месяцев. В целом по производству продукции растениеводства ситуация неплохая: индекс в сопоставимой оценке к уровню прошлого года составил 101,7%. Хороший результат и по сахарной свекле, овощам, зерновым культурам. Что касается животноводства, то объем производства молока идет с ростом в 0,8% к уровню прошлого года. В 2015 году поставленная цель по надоям в 4 тыс. 250 кг в среднем на одну корову будет достигнута.

5 декабря ряд СМИ сообщил, что в Башкирии ухудшилась статистика алкогольных отравлений. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 10 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 1,39 тыс. отравлений спиртосодержащей продукцией, 10% из которых завершились смертью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число отравлений суррогатом увеличилось на 1,5%. Показатель на 100 тыс. населения увеличился с 33,7 в январе-октябре 2014 года до 34,2 в январе-октябре текущего. В 11 муниципалитетах, в частности, в Дюртюлях он выше среднереспубликанского в 14 раз, в Стерлитамаке — в 3,5 раза, в Сибае, Туймазах, Янауле — в 2−3 раза. В Башкирии за год от приема наркотиков погибли 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

ИА «Стерлеград» в этот день писало, что в Башкирии полицейские задержали подозреваемых в крупной краже топлива из нефтепровода на территории Уфимского района. По информации полицейского ведомства, подозреваемыми оказались двое уфимцев в возрасте 34 и 48 лет. Старший из них ранее уже был судим за совершение убийства. Их предполагаемый подельник — 27-летний житель Оренбуржья. На месте происшествия стражи порядка изъяли устройство для изготовления врезки, автомобиль КАМАЗ с цистерной и топливом объемом около 4 куб. м.

Ряд СМИ в этот день заинтересовались темой поборов в детских садах республики. Ряд садиков в городе Сибай ввели незаконные нормативные акты. Они предусматривали, что родители в обязательном порядке должны сдавать деньги на укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения. Прокуратура вмешалась в ситуацию и отменила все незаконные акты.

6 декабря ряд СМИ сообщил, что полицейские Сибая задержали молодых людей — зачинщиков массовой драки. На улице Горняков возле одной из торговых точек шла драка. Отношения друг с другом агрессивно выясняли около 15 человек (по другим данным дерущихся было 40 человек). Четверых предполагаемых зачинщиков доставили в отдел внутренних дел для дальнейших разбирательств.

В это же день рядом СМИ сообщалось, что правительство Башкирии пересмотрело величину прожиточного минимума в третьем квартале текущего года. В среднем сумма уменьшилась на 333 рубля (3,7%). В правительстве это решение объясняют сезонным снижением стоимости овощей и картофеля. Эксперты сомневаются, что пересмотр прожиточного минимума в меньшую сторону продиктован ценами на картошку.