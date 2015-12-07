Симферополь, 7 декабря, 2015, 22:37 — ИА Регнум. Суммарная генерация электроэнергии в Крыму к 17:00 7 декабря составила 891 МВт, а дефицит определён на уровне 208 МВт. Об этом сообщил на заседании межведомственного штаба по ликвидации ЧС начальник штаба Сергей Шахов — трансляция заседания ведется в радиоэфире.

Alexander Ortweiler Лампа низкой энергии

«По состоянию на 17:00 7 декабря суммарная генерация электроэнергии по Республике Крым составляет 891 МВт: собственная — 442 МВт, переток — 263 МВт, генерация автономных источников — 185 МВт. Дефицит — 208 МВт», — сказал Шахов.

Планируется, что после сдачи первой очереди энергомоста с Кубани по дну Керченского пролива, переток электроэнергии будет порядка 460 МВт, что позволит ликвидировать дефицит.

Все автономные источники, привезённые в Крым во время режима ЧС, будут переданы на баланс ГУП «Крымские генерирующие системы», сообщил на совещании штаба по ЧС глава Крыма Сергей Аксёнов. Вряд ли от использования дизель-генераторов Крым сможет полностью отказаться до введения в эксплуатацию второй очереди энергомоста, запланированного на май 2016 года. При этом весь персонал, обслуживающий генераторы, также перейдёт в состав предприятия. Сейчас обслуживанием установок занимаются специалисты «Крымэнерго».

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Собственная генерация Крыма вырастет ещё на 45 МВт. «РАО ЕС Востока» отправляет на полуостров из Владивостока две мобильные газотурбинные электростанции Mobile Pac мощностью 22,5 МВт. Кроме того, глава Крыма дал поручение техническим специалистам изучить вопрос возможного ремонта ветровых установок Тарханкутской ветроэлектростанции: сегодня там из 120 турбин не работают 47. При хорошем ветре станция может выдавать до 21 МВт.