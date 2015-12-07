Рязань, 7 декабря, 2015, 22:15 — ИА Регнум. Новогодняя ель, которую начали устанавливать на площади Ленина в Рязани, упала из-за сильно ветра днем 7 декабря.

Как сообщил Рязанский городской сайт со ссылкой на очевидцев, при падении дерева никто не пострадал. Украсить ель еще не успели, поэтому большого ущерба ветер не нанес.

К установке новогодних елей в Рязани приступили 23 ноября, всего в областном центре к новому году установят 33 праздничных дерева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 декабря штормовой ветер отмечался сразу в нескольких регионах Центральной и Северо-Западной России — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Псковской, Брянской, Тверской и Смоленской областях. На завтра, 8 декабря, по данным МЧС, в Рязанской области также ожидается сильный ветер.