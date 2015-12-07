Санкт-Петербург, 7 декабря, 2015, 21:59 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул вечером в понедельник, 7 декабря, в производственном здании Василеостровской ТЭЦ на Кожевенной линии в Петербурге. С огнем борются более ста пожарных.

tgc1.ru Василеостровская ТЭЦ в Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на ТЭЦ в Василеостровском районе поступило в 20:45.

«В производственном здании размером 50×200 метров горит трансформаторное оборудование на площади 400 квадратных метров», — констатировали в ГУ МЧС. Позже там уточнили, что горит машинный зал ТЭЦ высотой 30 метров.

В 20:55 ранг пожара был повышен до № 3, а в 21:14 — до № 4. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

На тушении огня задействованы 114 пожарных и спасателей и 32 единицы техники.

Как сообщили в генерирующей компании «ТГК-1», которой принадлежит ТЭЦ, ограничений для потребителей в связи с пожаром не зафиксировано. «Пострадавших нет. Создана специальная комиссия для установления причин возгорания», — говорится в кратком сообщении энергокомпании.

Василеостровская ТЭЦ работает на газе и обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Василеостровского района Санкт-Петербурга, свыше 200 тыс. человек.

По данным издания «Фонтанка», возгорание началось на крыше котло-турбинного цеха Василеостровской ТЭЦ.