Москва, 7 декабря, 2015, 21:35 — ИА Регнум. Глава комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации Алексей Пушков («Единая Россия») прокомментировал заявление вице-президента США Джозефа Байдена о том, что он больше общается с украинским президентом Петром Порошенко, чем с собственной женой. Как обычно, Пушков это сделал в своем Twitter сегодня, 7 декабря.

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«В шутке Байдена, что он общается с Порошенко чаще, чем с собственной женой, есть доля правды. Но уж результат больно плачевный. Бесплодный союз», — написал российский парламентарий.

Напомним, ранее сегодня вице-президент США Джозеф Байден заявил, что больше общается с президентом Украины Петром Порошенко, чем со своей женой. При этом Байден добавил, что Соединенные Штаты выделяют Украине $190 млн финансовой помощи на проведение реформ.

Накануне стало известно, что Байден отправится на Украину сегодня, 7 декабря. Это будет уже пятый визит американского вице-президента на украинскую землю. Визит Байдена продлится два дня, 8 декабря он должен выступить в Верховной раде Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, у Байдена появились существенные экономические интересы в этой стране. В частности, стало известно, что сын вице-президента Хантер Байден в апреле 2014 года вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая владеет лицензиями на разработку месторождений, расположенных в Карпатском, Днепровско-Донецком и Азово-Кубанском нефтегазоносных бассейнах.

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