Москва, 7 декабря, 2015, 21:24 — ИА Регнум. Государственная дума Российской Федерации официально прекратила всякой сотрудничество с парламентом Турции. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил журналистам вице-спикер российского парламента Николай Левичев («Справедливая Россия»).

spravedlivo.ru Николай Левичев

«Сотрудничество российских и турецких парламентариев на официальном уровне разорвано», — заявил Левичев. При этом он добавил, что «Справедливая Россия» продолжает контактировать с определёнными политическими силами в Турции.

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Российско-турецкие отношения резко ухудшились после инцидента с фронтовым бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил России, который был преднамеренно сбит в небе над Сирией турецкими ВВС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал действия Анкары «ударом в спину».

В ответ на недружественные действия Турции, Россия ввела против этой страны санкции. Существенна ограничены возможности турецкого бизнеса на территории РФ, почти полностью прекращены туристические поездки российских граждан в Турцию, что привело к огромным убыткам для турецкой туриндустрии.

Свернуты все проекты, в частности, проект газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».