Ереван, 7 декабря, 2015, 21:03 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян после подведения предварительных итогов состоявшегося 6 декабря с.г. референдума по изменениям в Конституцию РА 7 декабря принял многочисленных должностных лиц, общественных и политических деятелей, сообщает пресс-служба президента Армении.

Администрация президента Армении

Саргсян выступил с речью, в начале которой предложил минутой молчания почтить память жертв постигшего Армению 7 декабря 1988 года разрушительного землетрясения. Приводим текст выступления полностью."Уважаемые коллеги! Дорогие соотечественники! Вчера мы вместе пересекли важный рубеж, перед которым стояли в течение последних двух лет. Свет мудрости, дальновидности и веры рассеял туман неопределенности, сомнений и беспокойств. Вчера мы выбрали путь долгосрочного и стабильного развития, и благодаря этому армянская государственность сегодня уже выходит на следующий этап своего развития.

Многие из сторонников «Нет» говорили сами о себе как о «фронте». Я пытался насколько это возможно избегать этого слова. По моему глубокому убеждению, у нас нет права иметь фронт внутри страны. Для нации, имеющей историю армянского народа, это является недопустимой щедростью. Более того, одной из основных целей этих изменений было именно то, чтобы внутри страны не было нужды выходить и драться лоб в лоб.

Сегодня мы можем зафиксировать, что парламентская система управления для нашего государства уже является реальностью. Это означает наличие сильной власти и сильной оппозиции, повышение роли политических партий, предоставление новых возможностей для их развития. Это означает также и развитую партийную систему, которая является одним из важнейших предусловий любого демократического государства. Переход к парламентской системе обеспечит народу наибольшую прозрачность деятельности законодательной и исполнительной властей. Отныне конкретизируется ответственность исполнительной власти и повышается ее отчетность, а ее деятельность для парламента и народа становится более предсказуемой.

Наконец, эти изменения позволяют быть более уверенными в вопросе обеспечения безопасности нашего государства. Конституционные решения, обеспечивающие руководство и оперативное управление вооруженными силами, позволяют принимать быстрые и эффективные решения и в ставшей для нас обычной ситуации, и в кризисных ситуациях. Одной из основных обеспокоенностей многих из нас было воздействие этих изменений на вопросы национальной безопасности и обороны. Поверьте, что мы здесь все рассчитали с миллиметровой точностью. В противном случае, даже в случае минимальной опасности, я бы сам приостановил этот процесс.

Уважаемые коллеги! Было очень важно, что в течение агитационной кампании за «Да» пропагандировали как Республиканская партия, так и представленные в парламенте партии Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», а также ряд других партий. Это «Да» не означало, что между нами не было разногласий, дебатов и острых обсуждений. А насколько они у нас были, знаем только мы. Тем не менее, мы всегда находили силы для того, чтобы пойти на взаимные уступки и разработать взаимоприемлемые варианты. Уверен, что эти рамки сотрудничества продолжат расширяться во имя нашего национального государства, во имя Республики Армения.

Эта реформа является очень важной и новой гаванью на пути укрепления государства и демократических институтов Армении. Нашей модернизированной Конституции мы теперь должны придать новую силу, новую плоть и кровь. Выбранный нами путь еще не окончен. Наоборот, мы сегодня же даем старт новому пути. Конституционная реформа должна быть эквивалентно отражена во всей правовой системе Республики Армения. Должен быть принят ряд конституционных законов, должны быть внесены изменения в сотни законов. С сегодняшнего дня мы должны впрячься в работу, чтобы подготовить новый Избирательный кодекс. Эта работа должна быть завершена до 1 июня 2016 года, чтобы парламентские выборы 2017 года прошли в атмосфере более высокого доверия, чтобы итоги выборов не вызывали сомнений как у партий, так и у наших граждан.

Мы готовы к самым открытым и самым всеобъемлющим обсуждениям во всех возможных форматах, чтобы наконец принять новый, лучший Избирательный кодекс. Мы готовы обсудить любой механизм, обеспечивающий прозрачность и доверие. Надеюсь, что наши оппоненты примут это приглашение и наравне с нами впрягутся в эту важную работу. Мы в свою очередь готовы работать, чтобы новый Избирательный кодекс соответствовал лучшему международному опыту. Мы хорошо осознаем, что качеством предстоящих выборов в большой степени обусловлен завтрашний день нашего государства, нашего народа. Поэтому мы будем работать открыто и прозрачно, поскольку для нас самым дорогим является доверие и его укрепление. Искренний диалог, решение имеющихся проблем в сфере регулирования общественной жизни в стране являются предусловиями развития нашей страны.

Сегодня нам необходимо доверие не только между политическими силами, но и большое доверие общества к политическим силам. Только таким образом политические силы смогут состояться как полномочные представители общества в деле осуществления изменений. Национальное Собрание должно стать платформой номер один для дебатов идей и нахождения важнейших для страны решений. По итогам выборов не должно быть получающих всё и теряющих всё.

И сегодня, когда мы вместе стоим в начале нового пути, я хочу поблагодарить всех, кто в течение этих двух лет своими усилиями и преданностью способствовал процессу. Я благодарю председателя и членов специализированной комиссии за их высокий профессионализм и принципиальность. Благодарю руководителей и представителей всех политических сил и отдельных граждан, которые поверили в эту инициативу и поддержали ее. Благодарю всех лиц, принявших участие в надлежащей организации референдума и его проведении. Это была большая и всеобъемлющая работа, которую мы прошли плечом к плечу.

В процессе этого я не раз говорил о важности проведения справедливого и прозрачного референдума. Я больше чем уверен в одном: правоохранительные органы сделали все, чтобы это общегосударственное мероприятие прошло в нормальном русле. Сейчас уже компетентные органы должны в рамках надлежащих процедур в соответствии с буквой и духом закона дать соответствующие оценки всем сигналам о нарушениях. Это действительно важно для завтрашнего дня. Уважаемые коллеги! Мы сегодня намного больше готовы к действительно твердым следующим шагам на пути становления эффективного государства. Уверен, что мы сможем мудростью, накопившейся с уже четвертьвековым опытом государственности, отличить непреходящее от временного, важное от второстепенного. И, самое важное, убежден, что пожалуй впервые в истории новонезависимой Армении мы сможем сделать власть фактором не разделения действенных сил, а их объединения. Прочность государства обусловлена не только намерениями, искренними желаниями и обещаниями властей, а существованием устойчивой системы их воплощения в жизнь. Мы уже сделали первый, но важный шаг в направлении формирования действенной и логичной системы. Все остальные шаги мы тоже будем делать вместе, и вместе оставим эффективное государство нашим потомкам. Благодарю всех за это».

6 декабря в Армении состоялось голосование по референдуму по внесению изменений в Конституцию. Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что 825 622 избирателей, то есть 63,35%, выступили за внесение изменений в Конституцию и изменение формы правления страны с президентской на парламентскую. Против высказались 421 593 человек, или 32,35% участников голосования.

Оппозиция заявила о массовых нарушениях в ходе голосования, и о намерении оспорить результаты референдума в ЦИК и в Конституционном суде.