Белград, 7 декабря, 2015, 20:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич принял решение освободить от должности министра обороны Братислава Гашича, оказавшегося в центре скандала из-за грубой шутки в отношении женщины-репортёра, передаёт 7 декабря сербское издание Blic.

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«Тому, что сделал министр обороны Братислав Гашич, я не могу найти никаких слов оправдания. Я от имени правительства Сербии извиняюсь перед журналистами, но этого недостаточно. Гашич после этого больше не может оставаться министром», — сказал Вучич.

При этом сербский премьер добавил, что решение об отставке министра далось ему непросто, поскольку Гашич является его другом и партнёром по работе в правительстве. О том, кто может занять освободившийся пост в Министерстве обороны Сербии, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, Братислав Гашич на пресс-конференции во время визита в небольшой сербский город Трстеник допустил грубую шутку в адрес репортёра телеканала B92. Во время съёмки журналистка присела на колени, чтобы не мешать коллегам, на что министр заметил, что «любит журналистов, которые так просто встают на колени».

Представители Демократической партии Сербии заявили, что ремарка Гашича является «грубой, сексистской и оскорбительной». Оппозиционные партии и журналистские ассоциации призвали к отставке министра.

Гашич позднее публично извинился перед женщиной, признав своё поведение «позорным и скандальным», и заявил, что «искренне сожалеет» о сказанном. Премьер-министр Александр Вучич, узнав об инциденте, отметил, что шокирован поведением министра обороны.