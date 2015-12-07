Санкт-Петербург, 7 декабря, 2015, 18:53 — ИА Регнум. Бюджет Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов принят Законодательным собранием региона в третьем окончательном чтении сегодня, 7 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту закона, доходы областного бюджета в 2016 году прогнозируются на уровне 85,85 млрд рублей, в том числе собственные — 80,7 млрд рублей предполагаемые расходы составят 90,7 млрд рублей. Дефицит — 6% от собственных доходов с последующим понижением в плановый период. При этом пока в расчетах в полном объеме учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников. Собственные доходы на 2017 и 2018 годы прогнозируются в объеме 83,5 млрд и 88,5 млрд рублей соответственно, расходы — около 87 млрд рублей и 92 млрд рублей.

«Особенность этого бюджета в том, что у нас, к сожалению, до сих пор нет уверенности в федеральных ассигнованиях — федеральной части бюджета. У депутатов есть сомнения, когда мы имеем не самый хороший опыт из-за того, что не можем начать реализовывать свои проекты от того, что нет (в соответствии с Бюджетным кодексом) соответствующих росписей по федеральному финансированию. Из-за этого стоим. Пока нет гарантированного бюджета, нельзя проводить конкурсные процедуры. Но мы выполнили доходную часть бюджета и уже идет дополнительная наработка», — выразил тревогу спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Однако, по его словам, в целом бюджет следующего года для депутатов выглядит понятным. «За свои цифры мы отвечаем достаточно уверенно. В комитете финансов все просчитано. Люди не пострадают. Социальная нагрузка остается, что принято в этом году — гарантировано и проплачено», — заключил Сергей Бебенин

Также спикер ЗакСа отметил возможное смещение сроков корректировок бюджета 2016 года. Так, первые поправки к главному финансовому документу региона, по его словам, могут принять уже в феврале, чтобы быстрее запустить в работу те деньги, которые появится в бюджете.

Согласно проекту закона, дефицит в 2016—2018 годах будет сокращаться, а собственные доходы региона — расти. Сохраняется и социальная направленность бюджета.

«Сформированный на 2016−2018 годы проект областного закона позволит нам успешно решать приоритетные для Ленинградской области задачи. В их числе: сохранение финансовой стабильности, проведение консервативной политики по управлению расходами, обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов, реализация указов президента России. Другие важные приоритеты — повышение качества финансового менеджмента и совершенствование открытости бюджетного процесса», — отметил первый заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков.

Отмечается, что 47-й регион по-прежнему находится в числе самых финансово надежных российских регионов. Ведется также планомерная работа по снижению долговой нагрузки, которая на сегодня одна из самых низких по Северо-Западному федеральному округу.

Кроме того, Ленобласть одной из первых в Российской Федерации перешла на программный метод формирования бюджета, что способствует повышению эффективности бюджетных расходов. В проекте бюджета на 2016 год 92% расходов — программные, то есть, распределены по 17 государственным программам региона. Самое большое финансирование традиционно заложено на образование (20,2 млрд рублей), здравоохранение (15,9 млрд рублей), социальную поддержку граждан (13,8 млрд рублей), на развитие автодорог (8,1 млрд рублей — без учета федеральных средств).