Ульяновск, 7 декабря, 2015, 18:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовала «Неделя антикоррупционных инициатив», которая приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией и проводится по инициативе губернатора Сергея Морозова. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в рамках недели пройдет более 20 тыс. мероприятий, участие в которых примут специалисты различных сфер, представители институтов гражданского общества, учащиеся образовательных организаций.

Советский плакат «Будь бдительным! Сообщи о коррупции!»

В учебных заведениях региона в ходе «Недели антикоррупционных инициатив» состоится более 60 крупных мероприятий. В частности, в образовательных организациях пройдут конкурсы памяток и буклетов, тематические классные часы и беседы.

В средних специальных учебных заведениях состоятся конкурс творческих работ «Коррупция глазами студентов» и «круглые столы». Выставки «Коррупции — нет!» и «Азбука правового пространства» пройдут в библиотеках.

В школах Ульяновска состоятся правовые часы и лектории на тему взяточничества и ответственности за дачу и получение взятки. Профилактическую антикоррупционную работу проведут среди родителей школьников в рамках родительских собраний. На протяжении декабря в детской школе искусств № 8 будет действовать выставка работ учащихся художественного отделения. Сотрудники Дворца культуры «Руслан» и кинотеатра «Художественный» планируют провести акцию «Мы — против коррупции».

На базе Ульяновского профессионально-педагогического колледжа, педколледжа и техникума железнодорожного транспорта (УТЖТ) 9 декабря пройдет областная правовая игра «Гражданиада», а 11 декабря в УТЖТ — деловая игра «Общество и Я».

В региональных вузах также состоится ряд тематических мероприятий, в частности конференции и «круглые столы», конкурс плакатов, интерактивное занятие со слушателями Молодежной правовой академии «Город без коррупции», лекции и беседы, просмотры профилактических фильмов, дебаты, а также студенческий молодёжный флешмоб «Мы — за чистые руки!».

Кроме того, пройдет ряд встреч студентов-первокурсников с сотрудниками полиции по экономической безопасности и противодействию коррупции на тему «Недопустимость использования коррупционных схем сдачи экзаменов и зачетов».

Центральные мероприятия Недели антикоррупционных инициатив состоятся 9 декабря. В этот день пройдут региональная студенческая конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и региональный опыт», первый открытый антикоррупционный турнир молодёжных команд КВН вузов Ульяновской области «Ни дать, ни взять!», а также первое заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области.

В Ульяновской области ведется масштабная работа по противодействию коррупции. Соответствующая деятельность ведется в целях реализации Указа Президента России Владимира Путина «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции».