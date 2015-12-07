Ульяновск, 7 декабря, 2015, 18:11 — ИА Регнум. Члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ульяновской области обратились с коллективным посланием к премьеру и председателю партии (текст обращения имеется в распоряжении редакции) Дмитрию Медведеву взять под личный контроль ситуацию с региональной общественной приемной и ее руководителем.

Поводом для обращения послужило решение генсовета «Единой России» от 2 декабря об освобождении от должности руководителя общественной приемной председателя партии в Ульяновской области Василия Гвоздева и назначении на эту должность экс-мэра Ульяновска Марины Беспаловой. Минувшей осенью региональная конференция «Единой России» выразила недоверие Беспаловой, отказавшись поддержать ее в переизбрании градоначальником. Городская дума Ульяновска также проголосовала против переизбрания Беспаловой на новый срок. При этом Марину Беспалову обвинили в поражении «Единой России» от КПРФ на местных выборах в 2013 году.

Сама же Беспалова заявила, что ее кандидатура поддержана в Москве. «Единая Россия» — это ресурс президента. Рекомендации, которые даны ей, должны быть выполнены. Моя кандидатура была рекомендована. Поэтому на самоотвод я не пойду. Я не могу объяснить, что произошло сегодня на конференции. Наверное, кто-то другой сможет это объяснить», — сказала Беспалова с трибуны ульяновской гордумы.

Ушедшую после отставки в проректоры Ульяновского университета Беспалову Москва действительно поддержала — при решении кадрового вопроса о новой кандидатуре главы общественной приемной председателя партии «ЕР». В письме Дмитрию Медведеву единороссы ульяновского Заксобрания заявляют о том, что замена нынешнего руководителя общественной партийной приемной Гвоздева на Беспалову не была согласована с региональной парторганизацией, мнение местных партийцев оказалось проигнорировано. Авторы обращения к Медведеву напоминают о не раз высказывавшемся лидерами «Единой России» требовании «искоренить практику навязывания келейных решений вышестоящих партийных организаций без обсуждения с нижестоящими». Отмечается, что действующий руководитель ульяновской общественной приемной «ЕР» Василий Гвоздев успешно справлялся с возложенными на него обязанностями, работа Гвоздева «получила высокую оценку населения и партийных товарищей на региональном политсовете партии». При этом «деятельность региональной общественной приемной… неоднократно получала высокую оценку при проведении федеральных рейтингов». Ульяновские единороссы напоминают, что «согласно уставу партии, назначение руководителя общественной приемной происходит по согласованию с региональным отделением партии», чего не произошло в случае с Беспаловой. По мнению ульяновских единороссов, «назначение Беспаловой М.П. подорвет основы стабильного взаимодействия депутатов всех уровней при работе с обращениями граждан и… негативно скажется на рейтинге партии».

Авторы обращения к Дмитрию Медведеву также отмечают: «Учитывая важность приближающегося политического цикла для судьбы страны, как никогда велика цена кадровых ошибок, решений, принятых без открытого партийного обсуждения».