Степанакерт, 7 декабря, 2015, 18:00 — ИА Регнум. Азербайджан продолжает интенсивные обстрелы позиций Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики из различных видов стрелкового и артиллерийского оружия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

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Согласно оперативным данным Армии обороны НКР, в ночь с 6 на 7 декабря на линии соприкосновения вооружённых сил НКР и Азербайджана режим прекращения огня был нарушен азербайджанскими вооружёнными силами около 240 раз, в сторону позиций Армии обороны было произведено свыше 4300 выстрелов из различных видов стрелкового оружия, а также 60-ти, 82-ух и 120-ух миллиметровых миномётов (соответственно 140, 415 и 67 снарядов), гранатомётов типа АГС-17 и РПГ-7 (соответственно 20 и 2 снарядов), ракетно-артиллерийской установки TR-107 турецкого производства (63 снаряда).

В сообщении минобороны НКР говорится, что части Армии обороны продолжают держать ситуацию на передовой линии под полным контролем и уверенно осуществляют боевое дежурство.

В последние несколько дней Азербайджан последовательно наращивает обстрелы карабахских позиций. Так, если в ночь с 4 на 5 декабря режим прекращения огня был нарушен азербайджанской стороной около 110 раз и по позициям Армии обороны было произведено свыше 1600 выстрелов, то в ночь с 5 на 6 декабря данные показатели значительно выросли — 180 нарушений и свыше 3500 выстрелов из различных видов стрелкового оружия, а также миномётов: 60-ух миллиметрового (69 снарядов), 82-ух миллиметрового (229 снаряда), 120-ти миллиметрового (40 снарядов), гранатомётов типа АГС-17 (142 снарядов), РПГ-7 (1 снаряд), зенитно-ракетной установки TR-107 (24 снаряда).

Напомним, что интенсивные обстрелы карабахских позиций с азербайджанской стороны начались параллельно с принятым по итогам недавнего заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Белграде заявлением глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осуждающим использование миномётов и другого тяжёлого вооружения и призывающим стороны «в наиболее короткие сроки снизить напряжение и защитить жизни».

Некоторые аналитики связывают активизацию Азербайджана на линии соприкосновения с заявлениям Анкары о поддержке Баку в «освобождении азербайджанских территорий» и конкретным содействием турецкой стороны. Кроме того, по мнению наблюдателей, дестабилизируя ситуацию по всей протяжённости линии соприкосновения войск сторон конфликта, Азербайджан пытается помешать мероприятиям государственного значения в Нагорном Карабахе и Армении, где, соответственно проходят общереспубликанская перепись населения и референдум по конституционным реформам.