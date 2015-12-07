Саратов, 7 декабря, 2015, 17:36 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, в Управлении МВД России по Саратову во время еженедельного развода на службу личного состава состоялось награждение 20-летнего жителя областного центра, который оказал содействие сотрудникам полиции в раскрытии преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

64.mvd.ru В Саратове наградили 20-летнего мужчину за помощь полиции

В конце октября текущего года мужчина помог задержать 32-летнего злоумышленника, который в сквере Дружбы народов угрожал ножом 33-летней женщине и похитил у нее сотовый телефон и 500 рублей.

За активную гражданскую позицию, проявленную смелость, оказанное содействие сотрудникам органов внутренних дел при раскрытии преступления саратовец был награжден ценным подарком и благодарственным письмом начальника Управления МВД России по Саратову.