Москва, 7 декабря, 2015, 17:28 — ИА Регнум. «Не вдаваясь в детали, хочу напомнить о нашем с вами разговоре по поводу взаимодействия с общественными организациями, в том числе с ОНФ», — сказал Владимир Путин в начале беседы с Виктором Басаргиным, передает Интерфакс.

kremlin.ru Путин Басаргин

Владимир Путин подчеркнул, что считает вопросы взаимодействия руководства Пермского края с ОНФ закрытым. «Сейчас не будем к этому больше возвращаться, мы с вами об этом уже договорились», — сказал он главе региона.

«Но я хочу, чтобы то, что сейчас говорю, было услышано не только в Пермском крае, но и во всех субъектах Российской Федерации, во всех муниципалитетах. Чтобы и административные структуры, руководители всех уровней это понимали и ненавязчиво вас поддерживали, не вмешиваясь в вашу работу. Но чтобы и активисты Общероссийского народного фронта понимали, что ценность вашей работы в значительной степени связана с вашей независимой позицией. Без неё такая структура, не структура, а такое движение, как Общероссийский народный фронт, теряет смысл. Ждать какой‑то особой поддержки со стороны административных органов и не нужно. Но важно, чтобы они не мешали.» — подчеркнул президент ранее на встрече с активистами ОНФ 27 ноября.