Симферополь, 7 декабря, 2015, 17:21 — ИА Регнум. Крым занял четвертую позицию в туристическом рейтинге российских регионов, привлекательных для отдыха, набрав 59,5 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информационного сопровождения Министерства курортов и туризма полуострова. Исследование провел центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России».

krimskaya-krugosvetka.ru Ак-Кая, Крым

«В группу лидеров вошло 16 регионов, занимающих первые строчки и набравшие более 50 баллов. Исследователи отмечают, что это состоявшиеся туристические территории и во многих из них развитие туризма в приоритете. Отмечается, что по популярности в Сети наиболее силен туристический бренд Крыма. Этому региону эксперты прочат улучшение позиции в рейтинге в ближайшее время», — цитируют в Минкурортов «Известия».

В рейтинге оценивались 85 регионов Российской Федерации. Для оценки регионов применялось девять критериев: уровень развития туристического бизнеса, оборот туристических услуг, популярность региона у россиян и иностранцев, туристическая уникальность (достопримечательности и курорты), экология, криминогенная ситуация, развитость транспортной и социальной инфраструктуры, популярность региона как туристического бренда в интернете.

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Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что Крыму необходимо развивать услуги по типу «все включено» в сегменте семейного отдыха. По его словам, крупнейшие туроператоры, занимавшиеся ранее организацией туров на зарубежные курорты, уже заявляют о переориентации на Крым. «Я хочу сказать простую вещь: систему «все включено» надо развивать не в Турции, а в нашей стране. Будет правильно, если значительная часть денег, которые российские туристы тратят в отпуске, будет оставаться в России и работать на нашу, а не чужую экономику. По климатическим условиям Турции очень близок Крым. Этот полуостров может принимать в два раза больше отдыхающих, чем сейчас, — до 10 миллионов человек в год, в том числе и за счет all inclusive», — заявил Сафонов в интервью «Российской газете».