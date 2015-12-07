Москва, 7 декабря, 2015, 16:47 — ИА Регнум. Плата за капремонт в ее нынешнем виде незаконна, никакое усиление информированности людей на ее счет не изменит позиции тех, кто осознанно не хочет платить этот сбор. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев (КПРФ), комментируя требования Минстроя к регионам, направленные на усиление информированности населения о плате за капремонт. «В том виде, в котором сейчас взимается плата на капремонт, этот сбор неконституционен. Потому что плата за капремонт — это новая финансовая пирамида», — сказал депутат, отметив, что региональные операторы присваивают себе право распоряжаться деньгами населения.

kazanfirst.ru Капитальный ремонт

Соловьев напомнил, что в законе, принятом в 1990 году, написано, что государство передает в собственность гражданам квартиры после проведения капитального ремонта. «Вот если государство профинансировало капитальный ремонт и передало квартиру гражданам, вот после этого наступает обязанность граждан ремонтировать свои дома за свой счет», — отметил депутат, пояснив, что отремонтированных должным образом и переданных в собственность граждан домов лишь 7−9% от общего количества приватизированной жилплощади. Государство перекладывает с себя обязанность финансировать капремонт, что противоречит нашей конституции и тому закону 1990 года, убежден Соловьев.

По его мнению, эту проблему не решить широким информированием населения о капремонте. «Вопрос не в информированности, а вопрос в несправедливости. Депутаты это знают. Какая бы ни была информированность, это никак не изменит того, что эта плата незаконна. Информации сегодня у людей выше крыши», — считает член КПРФ.

По его словам, люди сегодня тщательно изучают законодательство. «Это не просто «не хочу платить», это осознанная правовая позиция», — уверен депутат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минстрой потребовал от регионов России усиления информационной работы по капитальному ремонту среди населения — в частности, предоставления общественности достоверных и своевременных данных в информационную систему «Реформа ЖКХ».