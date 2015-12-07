Краснодар, 7 декабря, 2015, 15:49 — ИА Регнум. В Краснодаре торжественно открыли мемориал пограничникам, который установлен в одноименном сквере по ул. им. Мачуги в Карасунском округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 7 декабря, в митинге, который прошел у нового памятника в конце минувшей недели, приняли участие представители органов власти, казачества, военнослужащие пограничных войск и пограничной службы, ветераны, депутаты и горожане.

krd.ru В Краснодаре открыли памятник защитникам рубежей Отечества — пограничникам

Как отметил в своей речи мэр города Владимир Евланов, для многих краснодарцев, особенно для тех, кто был в рядах пограничников, связан со службой на рубежах России, это — долгожданное событие. Теперь у краснодарцев появилось еще одно памятное место, еще один уютный уголок, где можно с комфортом проводить время, отдыхать и совершать прогулки.

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В Краснодаре увековечили память комсомольцев всех поколений

«Этот памятник пограничникам — единственный и уникальный в нашей стране. Символично, что он расположен в столице Краснодарского края, который считается южным фортпостом России. Мемориал увековечивает заслуги и подвиги воинов-пограничников всех эпох и будет являться достойным продолжением ратного подвига наших отцов, дедов и прадедов. Открывая этот памятник, мы вносим ещё один вклад в восстановление связи времен, непрерывность нашей истории», — сказал начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю Юрий Звирык. Он также выразил уверенность, что монумент станет важной составляющей и в патриотическом воспитании подрастающего поколения, подчеркнет преемственность традиций в рядах пограничников.

В торжественной обстановке в основание памятника была заложена капсула с посланием пограничникам будущих поколений. Её планируется вскрыть 28 мая — в День пограничника через 30 лет в год 100-летнего юбилея Великой Победы. После прозвучавших гимнов России и Кубани, присутствующие возложили к подножию памятника цветы. Прогремели и залпы военного салюта. В завершение по площади перед памятником торжественным маршем прошли курсанты военных учебных заведений и казаки.

Напомним, над памятником работал известный краснодарский скульптор Владимир Золотухин, который также присутствовал на открытии. Памятник представляет собой 15-метровый обелиск на постаменте, который венчает двуглавый орел. Вокруг него размещены пять трехметровых фигур, изображающих былинного богатыря Илью Муромца, суворовского солдата, матроса, казака и современного пограничника — которые олицетворяют собой те силы, которые в разные периоды истории российского государства стояли на страже его границ. С просьбой о его установке к местным властям неоднократно обращались представители старшего поколения. Монумент изготовлен и установлен за счет благотворительных средств. Благоустроена и территория вокруг памятника: ее вымостили плиткой, по периметру установили садовые диваны.