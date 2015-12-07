Астана, 7 декабря, 2015, 15:46 — ИА Регнум. У Казахстана нет соглашения с Россией о поставках газа на Украину, сообщил сегодня, 7 декабря, вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга.

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«Надо понимать, что для поставки газа на Украину в первую очередь необходимо договориться с Российской Федерацией. На сегодняшний день у нас таких договоренностей нет. Мы продаем сегодня газ на границе с Россией, нас сегодня это удовлетворяет», — ответил спикер на соответствующий вопрос журналиста.

Также Мирзагалиев заявил, что в рамках Евразийского Экономического союза планируется создать единый рынок по газу к 2025 году. «Соответственно, у Казахстана, так же как и у других наших партнеров по союзу (ЕАЭС), появляется возможность торговать газом внутри данного союза. То есть мы сможем беспрепятственно поставлять газ, например, в Белоруссию, какие-то регионы России, в Армению и так далее. С учетом того, что и мы свой рынок будем открывать», — пояснил вице-министр.

Напомним, вопрос сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса поднимался в ходе встречи премьер-министра Казахстана Карима Масимова с президентом Украины Петром Порошенко 9 октября 2015 года.

В декабре о планах Украины закупать энергоносители в Казахстане рассказал украинский министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. В частности, он отметил, что Казахстан готов экспортировать сжиженный газ в больших объемах.