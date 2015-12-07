Тула, 7 декабря, 2015, 15:41 — ИА Регнум. Торжественная церемония зажжения Вечного огня у мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» в Туле состоялась 7 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области В Туле у мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» зажгли Вечный Огонь

В церемонии приняли участие губернатор Тульской области Владимир Груздев, главный федеральный инспектор в Тульской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов, первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, члены регионального правительства, руководители Тулы, депутаты Тульской областной думы и Тульской городской думы, ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежи.

К мемориалу была доставлена частица огня, зажженная ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Швецовым от Вечного огня у памятника «Героическим защитникам Тулы в 1941 году».

К собравшимся у мемориального комплекса обратился губернатор Тульской области Владимир Груздев. Он напомнил, что 74 года назад состоялась героическая оборона Тулы. 7 декабря является знаменательным днем для всех туляков. В этот день, 7 декабря 1976 года, Указом президиума Верховного Совета СССР Туле присвоено почетное звание «Город-Герой».

«В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы очень многое сделали для того, чтобы увековечить память великого советского народа, победившего в войне с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь у мемориала, посвященного подвигу летчиков. В рамках реализации проекта «Защитникам неба Отечества» мы создаем Книгу памяти о тех, кто сражался на поле боя, кто ковал победу в тылу, обо всех туляках, принимавших участие в битве с врагом», — отметил Владимир Груздев.

На состоявшемся митинге выступили ветеран Великой Отечественной войны, военный летчик Николай Кульпов и автор проекта мемориального комплекса Михаил Вишняков.

Затем состоялась церемония зажжения Вечного огня у мемориала «Защитникам неба Отечества». Губернатор Владимир Груздев и военный летчик, ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонов зажгли Вечный огонь от перенесенной с площади Победы частицы огня. Участники церемонии возложили цветы и венки.

Отметим, что в основу художественной идеи скульптурно-архитектурной композиции мемориала положен подвиг командира эскадрильи Ивана Вишнякова и штурмана Александра Шевцова 171-го Тульского ордена боевого Красного Знамени истребительного авиационного полка, уничтоживших за один день два самолета противника Fw189 «Рама», которые являлись на тот момент одной из самых сложных и приоритетных целей уничтожения для советских летчиков.

В стилобатной части мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества», общая площадь которой составляет свыше тысячи квадратных метров, в ближайшем будущем появится экспозиция, посвященная тулякам и жителям Тульской области, сражавшимся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Современная мультимедийная экспозиция будет состоять из нескольких разделов: основные сражения Великой Отечественной войны; виды военной техники СССР; героическая оборона города Тулы в Великой Отечественной войне; вклад заводов Тульской области в победу. Внушительный блок экспозиции будет посвящен людям — Героям Советского Союза и простым солдатам — уроженцам Тульской области, сражавшимся на полях войны.