Брюссель, 7 декабря, 2015, 15:21 — ИА Регнум. НАТО поможет Турции и другим своим союзникам в усилении и развитии системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Крылов А. Язык диктата

Глава НАТО отметил, что Турция больше других пострадала от кризиса на Ближнем Востоке из-за своего положения — страна граничит с Ираком и Сирией. «У нас было военное присутствие [в Турции] и до инцидента с российским самолетом на границе с Сирией», — цитирует Столтенберга Die Welt.

Пакет мер для Турции будет принят «до Рождества».