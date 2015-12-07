Москва, 7 декабря, 2015, 15:07 — ИА Регнум. 10 декабря впервые в истории современной России отечественной продукции будет присвоен государственный Знак качества. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев вручит сертификаты производителям успешно прошедшим лабораторные испытания российских товаров легкой и пищевой промышленности, сообщили в Роскачестве.

minpromtorg.gov.ru Знак качества

Символ качества в виде буквы «К», вписанной в пятиугольник, появится на упаковке высококачественных товаров уже в самое ближайшее время. Первые десять Знаков качества будут присвоены детской летней обуви, ползункам для новорожденных и детей ясельного возраста, махровым полотенцам и майонезу.

«Внедрение государственного Знака качества позволит системно воздействовать на рынок с помощью рыночных инструментов. Наша задача — доносить до населения информацию о реальном качестве товаров, повышать уровень качества, стимулировать модернизацию производства и акцентировать внимание потребителей на лучших товарах, представленных на рынке при помощи государственного Знака качества», — пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года Роскачество приступило к веерным исследованиям нескольких видов промышленных и продовольственных товаров. Детальный отчет о результатах всероссийских исследований и информация о лучших товарах, представленных на полках магазинов, размещены на сайте ведомства. Всего в 2015 году планируется исследовать 30 продовольственных и непродовольственных товарных групп.