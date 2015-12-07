Минск, 7 декабря, 2015, 15:05 — ИА Регнум. Необходимо снизить инфляцию, мобилизовать все ресурсы и продемонстрировать подъём белорусской экономики. Об этом 7 декабря на совещании о проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2016 год заявил Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на совещании 7 декабря

«Мы не должны действовать в угоду кому-то — будь то международному сообществу, Международному валютному фонду, России и другим государствам и так далее. Я ещё раз подчёркиваю: мы никогда никому не создавали проблем. Мы рассчитываем на помощь и поддержку и международного сообщества, прежде всего — в экономике, и только в экономике, нам не надо больше никакая поддержка! Мы рассчитываем на поддержку Российской Федерации — нашего дружественного, братского государства, с которым у нас экономика вообще практически едина», — сказал Лукашенко.

Говоря о заинтересованности Москвы в оказании помощи постсоветской республике, он отметил: «Предприятия России, которые работают по кооперации вместе с Белоруссией — это 10 млн россиян».

Лукашенко констатировал кризисные явления в экономике постсоветской республики — почти во всех отраслях, подчеркнув: «Нужно обеспечить макроэкономическую стабильность, при этом выполнить все обязательства перед людьми. Как и было обещано, приоритет в экономике — это человек».

«Мы строим экономику знаний. Значит, и приоритеты — наука и передовые, новейшие технологии, — отметил он в тексте своего выступления. — Пока больше разговоров, чем дела».

«Надо мобилизовать все наши ресурсы и силы для подъёма экономики», — распорядился он. Лукашенко поинтересовался, как намерены действовать Совмин и Нацбанк — предпринять какие-то действия или занять выжидательную позицию.

В любом случае, считает он, необходимо бороться с инфляцией и выводить темпы её роста на однозначные показатели. Также следует «не залезать в долги» и изыскивать резервы.

По мнению Лукашенко, «Белоруссия — суверенная страна», 2016 год будет тяжелым для экономики постсоветской республики, и её руководство должно исходить из утверждённых приоритетов, не забывая о персональной ответственности за их реализацию. По его мнению, на руководстве Белоруссии лежит относительно небольшая часть вины за происходящее, а в целом социально-экономический кризис обусловлен пресловутыми внешними факторами.

Он также предостерёг своих подчинённых от прожектёрства: «Если правительство вместо конкретной работы хочет подбросить мне или народу некие новации, которые они сами не совсем понимают, наверное — несколько человек может там что-то и понимают в том, что они предлагают — вместо конкретной работы ничего нельзя подбрасывать, в том числе непонятные новации».

«Когда сложная ситуация в экономике, а она характеризуется — ну, наверное, сегодня в мире почти как будто война идёт, то надо мобилизовываться известными методами, которыми мы умеем действовать, понимаем их. Надо основываться на них и действовать, а не подбрасывать разного рода эксперименты», — сказал руководитель постсоветской республики, потребовав предоставить ему «конкретные, здравые предложения, которые понимают все».

По его словам, не стоит ждать чуда — власти Белоруссии не смогут при всём своём желании «создать новую экономику» и производить продукцию шестого технологического уклада вместо четвёртого. «Не сможем, да и не нужно», — сказал он, призвав выжать максимум из того, что имеется, «шевелиться» и «напрягаться».

«Наша экономика — это то, что мы можем продать», — заявил Лукашенко. Он также предостерёг от излишнего усердия в «оптимизации» бюджетной сферы, отметив: «Подтянем так, что кому-то будет плохо бежать».

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2016 года Александр Лукашенко намерен посетить Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным и членами правительства РФ. Ожидается, что в ходе переговоров Лукашенко устроит торг и поставит в зависимость размещение российской военной авиабазы в Бобруйске от объёма российской экономической помощи официальному Минску.