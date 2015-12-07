Москва, 7 декабря, 2015, 14:58 — ИА Регнум. Очередным провокационным заявлением Петр Порошенко играет на исторических фобиях жителей Украины и заведомо неверных утверждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил политолог Павел Святенков, комментируя слова украинского президента о планах заселения Крыма сибиряками и превращения его в большую военную базу России.

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«Это просто использование старых фобий. Опыт предков нынешних жителей Украины — заселение тех или иных территорий угодными людьми. Ну, например, Львов в свое врем заселялся украинцами, а поляков и евреев оттуда выселяли. Для предков нынешних жителей Украины подобные «выселения-переселения» — часть их истории. И это используется теперь как некая пугалка», — сказал Святенков.

Он отметил, что заявление Порошенко нелогично хотя бы потому, что в России существует проблема утечки населения из регионов Сибири и Дальнего Востока, усугублять которую переселением людей в Крым российские власти вряд ли стали бы. «Понятно, что российская власть такими вещами заниматься не будет, хотя бы потому, что существует большая проблема утечки населения из Сибири и Дальнего Востока, и переселять людей в Крым, добиваясь дополнительного обезлюдения этих регионов, Москва вряд ли захочет», — пояснил Святенков.

Что касается военных баз, то, по словам Павла Святенкова, говорить о том, что в Крыму их не было до его воссоединения с Россией, неверно. «Военные базы там, конечно, будут, но они ведь и раньше в Крыму были. Утверждения, что раньше военных баз в Крыму не было, а вот сейчас они внезапно появятся, являются ложными. В Крыму, к примеру, всегда находилась база Черноморского флота России», — заявил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Петр Порошенко заявил, что «для Путина Крым — территория, которая должна быть населена выходцами из Сибири, которые сейчас срочно перевозятся, или превращена в большую военную базу». Власти Крыма назвали эти слова «очередной глупостью». «Такого рода заявления у крымчан ничего кроме смеха и удивления не вызывают. Странно, что такого рода вбросы озвучиваются политиками высокого ранга, когда необходимо просчитывать все последствия подобного рода заявлений», — прокомментировал опасения президента Украины вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек.