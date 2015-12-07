Абакан, 7 декабря, 2015, 14:46 — ИА Регнум. Прокуратура Хакасии проводит проверку в связи с неоднократными обращениями жителей региона, пострадавших от апрельских пожаров. Люди жалуются на неудовлетворительное качество построенного жилья. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, проверка охватит территории всех пострадавших городов и районов.

r-19.ru Жилье для пострадавших от природных пожаров в Хакасии

Количество обращений на сегодняшний день не уточняется. В прокуратуре объяснили, что эта информация станет известна в конце декабря. Однако уже сейчас известно, что жители региона в основном жалуются на конденсат. «Каждое обращение берется в работу, каждый дом обследуется с привлечением специалистов», — подытожили в республиканской прокуратуре.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в Хакасии недавно прошло совещание по качеству домов для граждан, пострадавших от апрельских природных пожаров в селе Шира. Это село очень сильно пострадало от огня.

«Напомним, одним из условий, которое руководитель республики обозначал еще на старте строительства, стало обязательное сопровождение домов подрядчиками после передачи нового жилья гражданам, с целью устранения выявляемых недочетов. Как было отмечено на совещании, в целом по республике эта работа ведется без замечаний. За исключением Шира, где от жителей поступило больше всего обращений», — говорится в сообщении республиканского правительства.

В селе Шира в течение двух недель прошел мониторинг построенного жилья, обследовано 352 дома. В итоге главе региона предоставили информацию с замечаниями людей по конкретным адресам. Уточняется, что есть случаи, где люди дали работе строителей неудовлетворительную оценку.

Итогом совещания стало требование республиканских властей «в кратчайшие сроки устранить все замечания и представить отчет о решении обозначенных вопросов».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле текущего года в Хакасии в результате природных пожаров без жилья остались около 5 тысяч человек. Погибли 32 человека, более 1,5 тыс. обратились за медицинской помощью. К 1 сентября в регионе построили более 1 тыс. домов для погорельцев.