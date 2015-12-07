Калуга, 7 декабря, 2015, 14:39 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов накануне принял участие в праздновании 125-летия собора Святого благоверного князя Александра Невского, память которого в этот день отмечает Русская православная церковь, сообщает 7 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Праздничную литургию совершил митрополит Калужский и Боровский Климент в сослужении архимандрита Песоченского и Юхновского Максимилиана, епископа Козельского и Людиновского Никиты и епископа Тарусского Серафима. В таком составе архиерейское богослужение состоялось в Калужской митрополии впервые. В юбилейном мероприятии также участвовали представители руководства города Кирова и района, местные жители.

Выступая на официальной части торжества, Анатолий Артамонов напомнил, что инициатива создания собора более ста лет назад принадлежала мастеровым местной фаянсовой фабрики. Они вложили немало средств и труда в его строительство, а в постсоветский период — в восстановление, которое продолжается и в настоящее время.

«Большая благодарность всем, кто оказывал помощь и жертвовал на это святое дело. Особая признательность коллективу предприятия «Кировская керамика» и его генеральному директору Валерию Михалеву», — подчеркнул Артамонов. Он также отметил необходимость сохранения и укрепления духовности, особенно в современных условиях. «Важно, что сегодня мы возвращаемся к нашим духовным корням — по всей Руси, и в Калужской области, возводятся и возрождаются храмы и монастыри, где идут церковные службы, куда приходят люди. Все это, безусловно, поможет в укреплении основ нашего государства».

В этой связи глава Калужского региона также обратил внимание на исключительную роль личности Князя Александра Невского. «Сегодня мы должны в качестве примера и назидания знать о его жизни и поступках — в самый сложный для страны период он сумел сохранить народ и государство», — отметил губернатор.

В ходе юбилейного торжества к его участниками обратились со словами поздравления и наставления митрополит Калужский и Боровский Климент, а также архимандрит Песоченский и Юхновский Максимилиан. Состоялось вручение наград Русской православной церкви за особый вклад в восстановление собора Святого благоверного князя Александра Невского.

В Кирове Анатолий Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия Управления Песоченской епархии.