Тамбов, 7 декабря, 2015, 14:43 — ИА Регнум. Глава Тамбова Юрий Рогачев выступил против занятий детей в Доме молодежи в одно время со встречами анонимных наркоманов, передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее заявление глава города опубликовал на личной странице в социальной сети.

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Как следует из сообщения, в администрацию города обратились родители, чьи дети посещают кружки в Доме молодежи. Они оказались недовольны тем, что их дети видят в досуговом центре бывших наркоманов, которые приходят на занятия для полной реабилитации.

«Я уверен, мы все должны понимать, люди должны где-то заниматься. Но мнение родителей полностью поддерживаю. Поэтому решение здесь будет однозначно в пользу малышей. Детей и группу надо развести по времени. Группа будет заниматься в воскресенье, когда нет никаких детских занятий, чтобы всем было комфортно», — написал Юрий Рогачев в социальной сети.