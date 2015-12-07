Минюст Эстонии: Мы будем требовать компенсацию за «оккупацию» от России
Таллин, 7 декабря, 2015, 14:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции Эстонии совместно с Министерством иностранных дел страны занимаются вопросом оформления международного правового иска к Российской Федерации по возмещению потерь от «советской оккупации». Об этом сегодня, 7 декабря, министр юстиции Эстонии, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Урмас Рейнсалу сообщил эстонскому изданию DELFI, комментируя интервью министра иностранных дел страны Марины Кальюранд российским СМИ, в котором та отрицала намерение Эстонии требовать подобную компенсацию.
Рейнсалу подчеркнул, что институты государственной власти его страны «не принимали никакого решения об отказе от таких требований возмещения ущерба», а разработка такого иска и оценка ущерба ведутся на законодательном уровне с июня 2004 года, когда министерству юстиции такую задачу поставило правительство.
По мнению Рейнсалу, говорить об отказе от компенсаций ущерба можно было бы в том случае, если бы никакой правопреемственности не было. Но, отмечает министр юстиции, эстонское законодательство основывается на преемственности нынешней Эстонской Республики с Эстонией до 1940 года. По его словам, совместная с МИД страны работа по подготовке международного иска ведется с января 2005 года. Рейнсалу также отметил, что требование Эстонией возмещения ущерба к России согласуется с позицией министерств юстиции Латвии и Литвы, о чем составлен соответствующий документ. «Я подчеркиваю: решение о требовании возмещения ущерба окончательное и неизменное», — заявил Рейнсалу.
Напомним, министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд 6 декабря в интервью российскому агентству «Интерфакс» заявила, что Эстония не будет требовать от России компенсацию за «советскую оккупацию». Говоря о принятом членами правительств Прибалтики документе, она заявила следующее: «Уточню, что речь идет о политическом соглашении министров юстиции, которое правительство Эстонии не обсуждало. МИД и правительство Эстонской Республики не планируют предпринимать реальных практических шагов по этому заявлению».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, Марина Кальюранд — бывший посол Эстонии в России — неоднократно уличалась в дезинформации российской общественности. Так, она привела ложные данные количества жертв политических репрессий в Эстонии, позже самой эстонской общественностью были опровергнуты ее заявления о том, что «эстонское государство содержит и приводит в порядок могилы советских воинов и относится к ним с уважением», а специалистами — ее заявление в мае 2007 года, что кибератаки на эстонские сайты «ведутся с адресов российских властей». На дезинформации российской общественности Кальюранд ловили и представители Объединения учителей русских школ Эстонии и Антифашистский комитет.
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