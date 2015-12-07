Таллин, 7 декабря, 2015, 14:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции Эстонии совместно с Министерством иностранных дел страны занимаются вопросом оформления международного правового иска к Российской Федерации по возмещению потерь от «советской оккупации». Об этом сегодня, 7 декабря, министр юстиции Эстонии, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Урмас Рейнсалу сообщил эстонскому изданию DELFI, комментируя интервью министра иностранных дел страны Марины Кальюранд российским СМИ, в котором та отрицала намерение Эстонии требовать подобную компенсацию.

Ганс Гольбейн Младший. Лаис Коринфская. 1526

Рейнсалу подчеркнул, что институты государственной власти его страны «не принимали никакого решения об отказе от таких требований возмещения ущерба», а разработка такого иска и оценка ущерба ведутся на законодательном уровне с июня 2004 года, когда министерству юстиции такую задачу поставило правительство.

По мнению Рейнсалу, говорить об отказе от компенсаций ущерба можно было бы в том случае, если бы никакой правопреемственности не было. Но, отмечает министр юстиции, эстонское законодательство основывается на преемственности нынешней Эстонской Республики с Эстонией до 1940 года. По его словам, совместная с МИД страны работа по подготовке международного иска ведется с января 2005 года. Рейнсалу также отметил, что требование Эстонией возмещения ущерба к России согласуется с позицией министерств юстиции Латвии и Литвы, о чем составлен соответствующий документ. «Я подчеркиваю: решение о требовании возмещения ущерба окончательное и неизменное», — заявил Рейнсалу.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд 6 декабря в интервью российскому агентству «Интерфакс» заявила, что Эстония не будет требовать от России компенсацию за «советскую оккупацию». Говоря о принятом членами правительств Прибалтики документе, она заявила следующее: «Уточню, что речь идет о политическом соглашении министров юстиции, которое правительство Эстонии не обсуждало. МИД и правительство Эстонской Республики не планируют предпринимать реальных практических шагов по этому заявлению».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Марина Кальюранд — бывший посол Эстонии в России — неоднократно уличалась в дезинформации российской общественности. Так, она привела ложные данные количества жертв политических репрессий в Эстонии, позже самой эстонской общественностью были опровергнуты ее заявления о том, что «эстонское государство содержит и приводит в порядок могилы советских воинов и относится к ним с уважением», а специалистами — ее заявление в мае 2007 года, что кибератаки на эстонские сайты «ведутся с адресов российских властей». На дезинформации российской общественности Кальюранд ловили и представители Объединения учителей русских школ Эстонии и Антифашистский комитет.

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