Вашингтон, 7 декабря, 2015, 14:04 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Виктор Тихонов перешел из клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» в команду «Аризона Койотс». Об этом сообщает американский телеканал Fox Sports со ссылкой на генерального менеджера «Аризоны» Дона Мэлоуни.

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По предварительным данным, 27-летний российский хоккеист уже подписал с представителями клуба новое соглашение, детали которого пока неизвестны.

6 декабря «Блэкхокс» выставили Виктора Тихонова на драфт отказов.

Отметим, что российский форвард в 11 матчах чемпионата НХЛ-2015/16 не набрал ни одного очка, а последний раз выходил на лед 20 ноября в матче с «Калгари».